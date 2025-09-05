San Marino. FSGC. San Marino-Bosnia ed Erzegovina: le parole di Cevoli e Gabriel Capicchioni

C’è il giovanissimo Gabriel Capicchioni, attaccante della Virtus, in conferenza stampa prepartita insieme al Commissario Tecnico Roberto Cevoli. Domani è programmata la sfida con la Bosnia ed Erzegovina, quinta delle otto che completeranno il girone di Qualificazione ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026. Al calcio d’inizio delle 20:45, al San Marino Stadium, sono attesi circa 3.000 tifosi – quasi due terzi dei quali a sostegno della squadra di Barbarez, che occuperanno in ogni ordine di posti la Tribuna Sud.
“Ci approcciamo a questo importante impegno con la consapevolezza di esserci preparati bene e con grande intensità sia a livello tattico che atletico – esordisce in conferenza stampa il CT Roberto Cevoli –, da questo punto di vista ha sicuramente beneficiato il fatto di poter seguire quasi quotidianamente un nutrito gruppo di giocatori. Sarà interessante vedere se questo potrà generare immediati benefici, detto che il periodo dell’anno in cui cade questo impegno è per noi tendenzialmente il più complicato. Dobbiamo fare leva sull’ottima prestazione fornita a Zenica tre mesi fa e che ci ha portato davvero vicini all’ottenimento di un risultato positivo in trasferta. Tuttavia, rispetto ad allora non potremo contare su elementi importanti di questa squadra come Lazzari ed i gemelli Benvenuti. In particolare, per Tommaso si profila uno stop piuttosto lungo: speriamo possa presto tornare in campo, ci teniamo a fargli anche pubblicamente gli auguri di una pronta guarigione”.
Per nulla intimorito dalla sua prima conferenza alla vigilia di un incontro di qualificazione ai Mondiali, Gabriel Capicchioni – 19 anni compiuti a maggio – confida di “provare emozioni estremamente positive in vista di una partita con una squadra di alto profilo qual è la Bosnia ed Erzegovina. Hanno giocatori di grande qualità ed esperienza, cui risponderemo con le nostre armi – nelle quali nutriamo profonda convinzione. Da questo dovremo trarre forza per la gara di domani”. Sollecitato sull’argomento Commissario Tecnico, ha ribadito come “mister Cevoli non abbia mai fatto mistero di puntare e voler coinvolgere i giovani. Un approccio questo che infonde coraggio non solo a noi che facciamo parte del gruppo della Nazionale, ma anche a chi potrà arrivarci tra poco. Penso che tutto il sistema calcistico sammarinese possa solo trarre giovamento da questo impatto”.
|N.
|GIOCATORE
|RUOLO
|NATO IL
|CLUB
|P
|G
|1
|COLOMBO Edoardo
|Portiere
|24/01/2001
|Gzira United
|13
|–
|3
|ZAVOLI Matteo
|Portiere
|06/07/1996
|La Fiorita
|1
|–
|16
|AMICI Pietro
|Portiere
|27/01/2004
|Pietracuta
|1
|–
|4
|FABBRI Filippo
|Difensore
|07/01/2002
|San Marino Calcio
|32
|1
|5
|CEVOLI Michele
|Difensore
|22/07/1998
|Pietracuta
|30
|–
|6
|ROSSI Dante Carlos
|Difensore
|12/07/1987
|Tropical Coriano
|36
|–
|12
|TOSI Alessandro
|Difensore
|28/04/2001
|San Marino Calcio
|24
|–
|14
|VALENTINI Giacomo
|Difensore
|26/06/2001
|Pietracuta
|4
|–
|15
|PASOLINI Marco
|Difensore
|26/04/2003
|Pietracuta
|3
|–
|21
|RICCARDI Alberto
|Difensore
|01/10/2006
|Imolese
|3
|–
|2
|GIOCONDI Simone
|Centrocampista
|28/04/2002
|Pietracuta
|3
|1
|8
|CAPICCHIONI Lorenzo
|Centrocampista
|19/01/2002
|Pietracuta
|18
|–
|11
|CONTADINI Andrea
|Centrocampista
|18/08/2002
|Pietracuta
|14
|–
|17
|GOLINUCCI Alessandro
|Centrocampista
|10/10/1994
|Virtus
|58
|2
|18
|ZANNONI Samuele
|Centrocampista
|29/04/2002
|Pietracuta
|10
|1
|22
|MULARONI Marcello
|Centrocampista
|08/09/1998
|Cosmos
|49
|–
|23
|VALLI CASADEI Matteo
|Centrocampista
|01/06/2005
|Pietracuta
|10
|–
|7
|CAPICCHIONI Gabriel
|Attaccante
|12/05/2006
|Virtus
|1
|–
|9
|NANNI Nicola
|Attaccante
|02/05/2000
|Arzignano Valchiampo
|46
|3
|10
|BERARDI Filippo
|Attaccante
|18/05/1997
|Tre Penne
|35
|3
|13
|SALICIONI Fausto Marino
|Attaccante
|20/01/2006
|Virtus Entella
|–
|–
|19
|GIACOPETTI Nicolas
|Attaccante
|05/06/2006
|Pietracuta
|9
|–
|20
|SENSOLI Nicko
|Attaccante
|14/06/2005
|Pietracuta
|13
|1
FSGC | Ufficio Stampa