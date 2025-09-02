San Marino. FSGC. Inclusività: Lepri e Brigliadori protagonisti in Moldavia con “Football is Inclusion”

Nei giorni scorsi si è tenuto a Chisinau, capitale della Moldavia, un importante meeting sul tema della disabilità. Tra i protagonisti dell’incontro – dal titolo “Il calcio adattato come strumento di riabilitazione e inclusione sociale dei bambini con bisogni speciali” – ci sono stati anche Fabio Lepri e Christian Brigliadori, Coach Educator della FSGC invitati in Moldavia per parlare del loro progetto “Football Is Inclusion”.

Un meeting in cui si è parlato di formazione per allenatori di calcio integrato e inclusivo, in cui 50 tra tecnici, insegnanti e fisioterapisti hanno preso parte al corso – durato 6 ore – con lezioni tecniche e pratiche. Lepri e Brigliadori hanno esposto ai colleghi la loro metodologia di “Football Is Inclusion”, un progetto con il quale la Federcalcio di San Marino vuole promuovere un calcio inclusivo e performante.

Punto importante è formare nel tempo allenatori che acquisiscano le competenze necessarie per condurre squadre nelle quali possano giocare insieme ragazzi e ragazze senza e con disabilità cognitiva relazionale.

Lepri e Brigliadori inoltre sono rimasti molto colpiti dalla grande ospitalità ricevuta in Moldavia, l’importante attenzione rivolta al tema dell’inclusione e dall’ottima organizzazione da parte della Federcalcio moldava. Un significativo momento di condivisione e scambio culturale che ha tutte le credenziali per favorire nuove e future collaborazioni.

FSGC | Ufficio Stampa