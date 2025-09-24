San Marino, Fondiss rinnova la guida: Gianna Burgagni nominata nuova presidente pro tempore

Cambio al vertice per Fondiss. Durante la seduta del 18 settembre, il Comitato Amministratore ha nominato alla presidenza pro tempore l’avvocata Gianna Burgagni, che guiderà il fondo pensione sammarinese rispettando il principio della rotazione previsto dalla legge, secondo cui le tre componenti – pubblica, sindacale e datoriale – devono alternarsi al vertice nel corso del mandato.

Con questa decisione, il Comitato ha voluto anche ringraziare chi ha preceduto Burgagni, il dott. Fabrizio Lonfernini, per «l’importante lavoro svolto durante il suo mandato e gli obiettivi raggiunti», riconoscendo l’impegno profuso nella gestione del fondo.

La nuova presidente ha espresso viva soddisfazione per l’incarico ricevuto: «Ringrazio il Comitato per la fiducia accordatami – ha dichiarato Burgagni – e sono lieta di poter essere affiancata dagli attuali membri nella prosecuzione dell’attività, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il fondo».

L’avvocata ha anche ricordato come il cammino da intraprendere sia complesso ma necessario: «Siamo tutti consapevoli dell’impegno costante che serve per ottenere una concreta efficienza di Fondiss, in un momento in cui sono attesi cambiamenti importanti e riforme in materia previdenziale».

Una nomina, dunque, che non rappresenta solo una normale rotazione statutaria, ma che cade in un periodo cruciale per la Repubblica di San Marino, chiamata a rivedere e rafforzare il proprio sistema previdenziale con uno sguardo al futuro dei lavoratori e della sostenibilità sociale.