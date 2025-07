San Marino, Fiorentino. Bocciodromo, un lettore accusa e documenta… La Giunta smentisce, ma dimentica che oggi non è il giorno dei “Pesci di Aprile”. Ecco la reale situazione del maleodorante degrado alle ore 10 di oggi. Aveva ragione GiornaleSM ed il nostro lettore(VIDEO E FOTO)

Premessa: oggi non è il Primo Aprile, neppure nel calendario appeso nella sede della Giunta di Castello di Fiorentino! Eppure, il comunicato che la stessa Giunta ha inviato nella mattinata alla mail di GiornaleSM (comunicati.giornali@gmail.com), quale replica, negli intenti smentita, alla denuncia di un lettore residente nello stesso Castello sammarinese, sembra un “pesce d’aprile”.

I fatti

Tutto ha inizio ieri mattina e replicato poche ore fa, con la pubblicazione su queste pagine elettroniche della denuncia, corredata da immagini più che eloquenti, affidata a GiornaleSm che, senza indugiare, dopo averne verificato l’attendibilità e la fondatezza, titola: San Marino. Degrado e incuria della zona bocce al Centro Sociale di Fiorentino…di un lettore

Non mancano, fornite dallo stesso lettore, le foto che documentano la sua “denuncia”, al fianco delo sdegno espresso a parole.

Apriti cielo! La Giunta di Castello di Fiorentino si “sveglia” – vien da pensare – in vena di scherzi. E che fa? Invia a GiornaleSM la seguente nota ufficiale:

“Replica della Giunta di Castello di Fiorentino. In merito all’articolo pubblicato su GiornaleSM relativo al presunto stato di degrado dell’area bocce presso il Centro Sociale di Fiorentino, riteniamo doveroso precisare alcuni punti. Le immagini trasmesse al direttore del giornale risultano essere di repertorio e non rappresentano lo stato attuale dell’area, sotto quelle di alcune ore fa, in quanto i lavori di sistemazione e manutenzione sono già stati programmati da tempo e, in parte, già avviati, ad oggi solo il telo è da rimuovere. Sicuramente si può migliorare. Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che la Giunta di Castello organizza sedute pubbliche mensili, aperte a tutti i cittadini, proprio per raccogliere segnalazioni, osservazioni e proposte. Pur comprendendo la volontà di portare all’attenzione dell’opinione pubblica eventuali criticità, riteniamo più costruttivo un dialogo diretto e trasparente, che consenta di affrontare e risolvere i problemi in modo concreto e tempestivo. Rinnoviamo, comunque, il nostro impegno costante per il decoro e la cura degli spazi pubblici del Castello e invitiamo ancora una volta tutti i cittadini a collaborare attivamente, partecipando e comunicando con le istituzioni che li rappresentano. A fine mandato e in vista delle imminenti elezioni, riteniamo importante che il confronto con i cittadini avvenga in modo diretto, responsabile e rispettoso della verità.”

E hanno aggiunto le foto di ieri sera, con l’acqua scolata:

Capito? I “panni sporchi” si lavano in casa… Nulla da aggiungere…

Le immagini “trasmesse dal lettore” erano di repertorio… E allora, cosa fare di meglio che armarsi di smartphone e andare a “fotografare” direttamente la situazione attuale con quei “lavori di sistemazione e manutenzione già programmati da tempo e, in parte, già avviati”? Non dimenticate queste parole della Giunta: “…Ad oggi solo il telo è da rimuovere”!

Nessun commento, carta…. Anzi, macchina fotografica canta! e non sembra neppure troppo intonata:

Video e fotto (sotto) sono state scattate o girate alle ore 10:00 circa di oggi, giovedì 10 luglio 2025, dal Direttore Marco Severini che, rientrando in redazine, non ha nascosto di essere rimasto colpito, oltre che dalla “scena” di degrado, anche dal cattivo odore.

Complimenti alla Giunta di Castello per aver fatto questa figura barbina, ma quello che è grave è avere accusato GiornaleSM di aver pubblicato foto false e quindi una fake news, quando nella realtà dei fatti era tutto vero.

Complimenti.

GiornaleSM