San Marino. Festa Aeroclub: sabato 27 e domenica 28 settembre dall’alba al tramonto

Tutto è ormai pronto, all’Aeroclub San Marino, per festeggiare un Anniversario veramente importante: sono quarant’anni dall’inaugurazione della pista a Torraccia.

Anche se la costituzione di ACS risale al 1983, la sua attività di volo inizia nell’estate del 1985, con l’acquisto del primo velivolo ultraleggero, un “Barodeur” tubi e tela che, fino all’ottobre di quell’anno, volò da un prato in discesa a Valgiurata.

Fu poi inaugurata la prima pista a Torraccia e, da allora, l’Aeroclub San Marino ha sempre incrementato l’attività di volo e, con essa, la diffusione della cultura aeronautica nel nostro Paese.

Per ricordare alla cittadinanza questo Anniversario, l’Aeroclub ha organizzato una Festa del volo aperta a tutti che avrà luogo sabato 27 e domenica 28 settembre dall’alba al tramonto.

Nel corso della Festa funzioneranno stand gastronomici e sarà possibile fare esperienze di volo, anche in mongolfiera, mentre il campo sarà animato dal raduno di aerei provenienti da tutta Italia, da esibizioni di aerei storici, super aeromodelli, aquiloni per i più piccoli e tante altre sorprese per tutti.

Anche le Istituzioni hanno voluto riconoscere il ruolo importante che l’Aeroclub ha svolto in questi quarant’anni: gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno infatti concesso un’Udienza Ufficiale che avrà luogo, a Palazzo Pubblico, nella sala del Consiglio Grande e Generale, sabato, 27 settembre, alle ore 10,00.

Gli organi di informazione sono invitati a seguire e diffondere questo originale e significativo evento.

San Marino, 23 settembre 2025