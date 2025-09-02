San Marino. Federico Alessandrini atleta della Federazione Sammarinese Sport Speciali ha ottenuto un ottimo risultato al 20°Giro dei Castelli di San Marino

Tra i tanti piloti al via di questa 20* edizione c’era anche un atleta della Federazione Sammarinese Sport Speciali: Federico Alessandrini

Da sottolineare la sua prova: nella sua classe supera tre equipaggi e nella classifica generale 21 Vince due riconoscimenti molto importanti: uno quale miglior pilota e atleta della 20* edizione e l’altro riconoscimento per la costanza, la grinta e per i tanti miglioramenti conseguiti sulle prove di precisione in questi anni, in uno sport che non frequenta abitualmente ma che disputa una sola volta all’anno alla guida della sua una Toyota Yaris Hybrid di colore blu.

Ma Federico appartiene da tempo al mondo delle corse automobilistiche sammarinesi, sovente infatti gareggia come navigatore nei circuiti rally organizzati dalla Scuderia San Marino.

Federico Alessandrini, per gli amici Chicco, ha partecipato a questa gara di regolarità per la prima volta nel 2020 alla guida di una Toyota Yaris Hybrid di colore bianco, navigato in quella occasione da Lorenzo Ercolani. Dal secondo anno in poi e sempre stato navigato dall’esperto Livio Ceci.

Sicuramente lo rivedremo al via anche della prossima edizione.