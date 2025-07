San Marino: Federica Bianchi è la nuova Presidente del Lions Club per l’anno sociale 2025-2026

Con la tradizionale cerimonia del Passaggio dei Poteri, svoltasi nei giorni scorsi, il Lions Club San Marino Undistricted ha ufficialmente avviato il nuovo anno sociale 2025-2026. Alla guida del Club è stata nominata Federica Bianchi, che succede a Giovanni Aliotta, ora Past President. A darne comunicazione è stato il Lions Club stesso attraverso un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 10 luglio.

Il momento simbolico della cerimonia, ovvero il passaggio del martello, ha rappresentato, come di consueto, la continuità dell’impegno dell’associazione al servizio della comunità. La serata si è aperta con l’ingresso di un nuovo socio, Massimo Zavatta, che ha ufficialmente aderito al Club, impegnandosi a condividere e sostenere i valori fondanti del lionismo.

Nel suo discorso di commiato, Giovanni Aliotta ha tracciato un bilancio positivo dell’anno sociale 2024-2025, sottolineando “molteplici progetti di servizio, incontri culturali di alto livello e azioni concrete a favore della solidarietà e dell’inclusione sociale”.

Tra le attività principali ricordate:

Gli scambi culturali Lions , con la partenza imminente di una ragazza per la Svezia e l’accoglienza di un giovane ungherese nella Repubblica;

L’ospitalità offerta ai giovani Lions del distretto 108 A , provenienti da tutto il mondo, accompagnati alla scoperta del patrimonio storico e paesaggistico di San Marino;

L’istituzione di tre borse di studio presso l’Istituto Gemmologico Italiano di Milano per studenti del Liceo sammarinese;

Il II Trofeo Lions Club San Marino , torneo di calcio a 5 con squadre inclusive di atleti degli Special Olympics, i cui proventi sono stati devoluti all’Associazione Batticinque;

Il contributo all’acquisto di un cane guida per non vedenti , attraverso la partecipazione a un raduno di auto d’epoca a Imola organizzato con i Lions Club dell’Emilia-Romagna;

La raccolta di occhiali usati, con l’installazione di un contenitore all’ingresso dell’Ospedale di Stato, nell’ambito dell’iniziativa promossa a livello internazionale.

Importanti anche i rapporti instaurati con altri Lions Club, come il Patto di Amicizia con il Lions Club Messina Host, culminato nella partecipazione condivisa a eventi culturali, tra cui la visita alla mostra di Aldo Volpini a Palazzo Graziani, una passeggiata alla scoperta delle sue opere nel centro storico di San Marino e altre iniziative culturali legate alla Divina Commedia e alla storia locale.

Una delegazione sammarinese ha inoltre preso parte al Convegno Città Murate Lions svoltosi a Osimo, con visita alla sede centrale della Lega del Filo d’Oro.

Numerosi e di alto livello anche i relatori ospitati durante l’anno sociale, tra cui:

Sara Taglialagamba , tra i massimi esperti mondiali di Leonardo da Vinci;

Loredana Prosperi , direttrice dell’Istituto Gemmologico Italiano;

Carlo Motta, direttore dei Libri d’Arte del Gruppo Cairo, che ha donato alla Scuola Secondaria Superiore una copia del Catalogo dell’Arte Moderna Giorgio Mondadori.

Aliotta ha infine ringraziato tutto il Consiglio Direttivo e i soci per l’impegno costante e ha augurato al nuovo Presidente “un anno ricco di soddisfazioni e di importanti attività a vantaggio della comunità sammarinese e internazionale”.

Nel suo intervento, Federica Bianchi – al suo secondo mandato da presidente – ha ringraziato per la fiducia ricevuta, annunciando un rinnovato impegno per il Club, in continuità con i valori lionistici ma con uno sguardo rivolto all’innovazione.

Ha inoltre anticipato l’aggiornamento del Consiglio Direttivo secondo le linee guida della Lions International Foundation, con nuove figure e ruoli per rendere il Club più dinamico e moderno. Il nuovo programma d’azione sarà centrato su apertura, collaborazione con altri Club e attenzione concreta alle esigenze della comunità, sia locale che globale.