San Marino. Faetano, la Giunta di Castello ricorda il sacrificio del soldato Sher Bahadur Thapa

Anche quest’anno la Giunta di Castello di Faetano ricorda la figura del soldato Sher Bahadur Thapa, caduto nel settembre 1944 durante la battaglia di Monte Pulito. Eroe del contingente gurkha dell’esercito britannico, Thapa perse la vita mentre cercava di proteggere i suoi commilitoni dai proiettili nemici, gesto che gli valse il ricordo eterno come simbolo di coraggio e altruismo.
Per onorarne il sacrificio, la Giunta deporrà una corona d’alloro al Memorial a lui dedicato sul Monte Pulito, a Faetano. Quel luogo, negli anni, è diventato una tappa di pellegrinaggio civile e militare, segno tangibile di come la memoria storica superi i confini nazionali per trasformarsi in un patrimonio universale.
Un atto semplice ma solenne, che rinnova il legame con la Resistenza e con il valore della libertà conquistata anche grazie a vite spezzate come quella del soldato Thapa: un ricordo che, a distanza di oltre ottant’anni, continua a parlare al presente e alle nuove generazioni.