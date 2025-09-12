San Marino. English Summer Camp: i ragazzi incontrano il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

Un’opportunità di crescita personale, linguistica e culturale per 30 ragazze e ragazzi sammarinesi, accolti dal Segretario di Stato all’Istruzione al loro rientro.

I 30 studenti sammarinesi che hanno partecipato alla seconda edizione dell’English Summer Camp a Dublino (27 luglio – 10 agosto) sono stati accolti dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini per raccontare la loro esperienza.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno condiviso emozioni, racconti, nuove amicizie e competenze acquisite. Un confronto autentico che ha messo in luce il valore formativo e umano di esperienze come questa.