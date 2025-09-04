San Marino. Emilio Della Balda: ”A mio parere i numeri hanno una importanza enorme, ma sono molto scomodi per il governo che non ha un minimo di cultura finanziaria e aspetta solo… “benefattori ” esteri”

A mio parere i numeri hanno una importanza enorme, ma sono molto scomodi per il governo che non ha un minimo di cultura finanziaria e aspetta solo… “benefattori ” esteri.

Penso che la politica deve essere fondata su evidenze e non su slogan e annunci propagandistici della serie ” va tutto bene “.

I numeri e i dati ufficiali sono democrazia e consentono un pensiero libero, mentre i segreti sono opacità e clan. Per capire dove stiamo andando bisogna leggere i numeri correttamente, senza manipolazioni e senza prendere gli ordini dalla cricca.

Ebbene, i cittadini devono sapere che, mentre si abbracciano gli strani ” benefattori ” da 20 milioni, mentre si buttano via decine di milioni per l’assurdo debito estero, il nostro sistema finanziario presenta questi numeri:

La liquidità è pari a 1.898 milioni e 2.963 milioni vengono investiti all’estero; la Banca Centrale investe all’estero 704 milioni della sua abbondante liquidità; i Fondi Pensione hanno in gestione oltre 500 milioni dei lavoratori, con rendimenti inferiori all’inflazione. Considerando che la raccolta bancaria complessiva è pari a 6.603 milioni, vuol dire che nel nostro sistema finanziario ” ballano ” oltre 7.000 milioni senza che ci sia uno straccio di politica finanziaria.

I risparmiatori vengono duramente puniti. Lo Stato paga il 6,50% di interessi alla speculazione americana con contratti segreti anche per una parte del governo che non ha il coraggio morale e politico di chiedere la trasparenza e di scoprire cosa c’è sotto. Il governo, nel frattempo, tenta di svendere due banche, dopo la svendita e le regalie dei crediti incagliati!!!

E’ una gestione disastrosa che mette le mani nelle tasche dei cittadini.

Emilio Della Balda