San Marino ed Emirati Arabi Uniti, un gesto di solidarietà che rafforza l’amicizia tra i due Paesi

Un importante momento di cooperazione internazionale ha avuto luogo oggi nella Repubblica di San Marino, dove l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Abdulla Ali Ateeq Obeid Alsubousi, accompagnato dal consigliere politico dell’ Ambasciata Iyad Hafez, ha consegnato ufficialmente una donazione della Mezza Luna Rossa degli Emirati a tre associazioni benefiche sammarinesi.

La cerimonia, tenutasi nella cornice istituzionale di Palazzo Pubblico, ha rappresentato il culmine di un’iniziativa di solidarietà concreta, a sostegno di tre realtà profondamente radicate nel tessuto sociale della Repubblica:

Fondazione Centro Anch’io, attiva dal 2012 nella tutela e nell’inclusione delle persone con disabilità intellettive; INsiamo, che offre supporto a bambini affetti da patologie onco-ematologiche e alle loro famiglie; Oceano Blu, impegnata nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la ricerca sulla malattia genetica rara CAMK2B.

Alla cerimonia hanno preso parte il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e il Segretario di Stato per l’Industria e Commercio Rossano Fabbri, Il Direttore di Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale Sabrina Sarti, unanime la gratitudine espressa per il generoso gesto, sottolineando come atti di questo tipo rafforzino i legami già solidi tra San Marino e gli Emirati Arabi, fondati su valori comuni di amicizia, cooperazione e attenzione verso il sociale.

La visita dell’ambasciatore è stata inoltre l’occasione per una serie di incontri. Nel corso della mattinata, S.E. Alsubousi è stato ricevuto dal Segretario di Stato Rossano Fabbri e successivamente dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. I colloqui si sono svolti in un clima di cordialità e collaborazione, con l’intento condiviso di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali tra i due Paesi, sia in ambito economico che culturale.

Un incontro che ha saputo unire il valore della diplomazia internazionale a quello della solidarietà, in un gesto che guarda al futuro con spirito di vicinanza e concreta attenzione verso chi è più fragile.

DICHIARAZIONI:

Segretario di Stato Federico Pedini Amati :” È mio profondo desiderio esprimere un sentito ringraziamento agli Emirati Arabi Uniti, nella persona del loro Ambasciatore, per il prezioso sostegno rivolto a realtà particolarmente complesse e meritevoli di attenzione e supporto concreto. La Mezzaluna Rossa ha scelto tre associazioni della Repubblica di San Marino come destinatarie dei fondi: la Fondazione Centro Anch’io, che da tempo si dedica con passione all’inclusione e al benessere dei ragazzi speciali; l’Associazione Oceano Blu, nata attorno alla piccola Vittoria, affetta da una malattia rara, e impegnata nella promozione della ricerca scientifica e della consapevolezza su queste patologie; e InSiamo, che sostiene bambini affetti da patologie onco-ematologiche e accompagna le loro famiglie lungo percorsi difficoltosi. In un mondo che corre veloce, è fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo di queste realtà, che ogni giorno tendono la mano a chi affronta momenti di profondo smarrimento e difficoltà.”

Segretario di Stato Rossano Fabbri:” E’ un onore oggi essere presente a questa cerimonia. Tra le funzioni di Governo si promuove il valore della solidarietà e della vicinanza, in particolar modo nei confronti dei bambini malati e delle loro famiglie. L’attività politica ha il suo cuore pulsante nello spirito di vicinanza verso chi attraversa momenti di difficoltà.

l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Abdulla Ali Ateeq Obeid Alsubousi:” Porsi al servizio dell’altro eleva sensibilmente il livello di civiltà di uno stato. Il nostro contributo vuole rappresentare un sostegno concreto, agli sforzi profusi da chi ogni giorno si mette al servizio dell’altro. E’ con grande orgoglio che sosteniamo le persone attive nel sociale che operano nella Repubblica di San Marino

San Marino, , 9 luglio 2025 / 1724 dFR