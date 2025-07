San Marino, Ecorally. In Scozia Guerrini e Prusak conquistano un importante secondo posto e mantengono la leadership nel mondiale energie alternative

Sotto lo sguardo attento del console di San Marino in Gran Bretagna, Maurizio Bragagni, l’equipaggio formato da Guido Guerrini e Artur Prusak, in gara per i colori della Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS), ha ottenuto un prestigioso secondo posto nell’Ecorally Scotland, disputato sabato e domenica nella regione di Dundee. Questo risultato rappresenta l’undicesimo podio consecutivo per la coppia, che ha ulteriormente migliorato il proprio record personale e consolidato la leadership nella classifica generale FIA del mondiale delle energie alternative.

La gara, per la prima volta disputata in un Paese con guida a sinistra e misure in miglia anziché chilometri, ha presentato nuove sfide ai concorrenti. Nella prima giornata Guerrini e Prusak sono partiti fortissimo, chiudendo al comando davanti ai campioni del mondo in carica, la coppia ceca Zdarsky-Nabelek. Nel secondo giorno, gli iridati hanno conquistato la vittoria di tappa, mentre Guerrini e Prusak si sono confermati al secondo posto, superando di poco la Kia E-Niro del team Gass Racing.

“È stata una gara molto diversa dalle altre, con difficoltà importanti da gestire,” ha commentato Guido Guerrini durante la conferenza stampa di fine gara presso il Michelin Scotland Innovation Parc di Dundee. “Siamo soddisfatti del secondo posto e del fatto di aver perso solo tre punti dai nostri principali rivali. Un ringraziamento speciale va al console Maurizio Bragagni, che ci ha sostenuto per tutta la durata della competizione.”

Con 94 punti, Guerrini e Prusak restano al comando della classifica iridata, seguiti da Zdarsky con 81 punti e dal team bulgaro Dedikov-Dedikova a 37,5 punti. Il prossimo appuntamento sarà in Svizzera, nell’ultimo weekend di agosto, con l’ottava prova della Bridgestone FIA Ecorally Cup, l’E-Rallye du Chablais, competizione che nel 2024 aveva visto il successo proprio del team italo-sammarinese.

Un’altra tappa cruciale per confermare la forza e la competitività del duo Guerrini-Prusak nel panorama mondiale delle energie alternative.