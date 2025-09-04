San Marino e Romagna, nuova ondata di maltempo: domani allerta gialla per piogge e temporali

Dopo qualche giorno di tregua, il tempo in Romagna torna a farsi instabile. Domani, venerdì 5 settembre, scatterà un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio.
Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, dalla tarda mattinata sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna.
La raccomandazione resta quella di prestare attenzione agli aggiornamenti e muoversi con prudenza, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di improvvisi rovesci o raffiche di vento. Un promemoria che ricorda come, anche a inizio settembre, l’estate possa lasciare rapidamente spazio a scenari tipici dell’autunno.