San Marino e Romagna, l’anticiclone dominerà la settimana: sole e calore estivo per i prossimi giorni

Con l’autunno che si avvicina, il territorio di Rimini e San Marino a beneficiare di un clima che richiama le giornate estive, offrendo stabilità e serenità per le attività all’aperto. L’alta pressione posizionata sull’Europa centro-meridionale garantisce condizioni favorevoli, con cieli prevalentemente limpidi interrotti solo occasionalmente da velature nuvolose dovute a fronti atlantici che transitano più a nord.
Secondo le analisi di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, il quadro meteorologico resterà improntato al bel tempo, con un’atmosfera calda che mantiene valori tipicamente estivi. Le minime oscilleranno intorno ai 19-20°C, mentre le massime toccheranno i 26-28°C, accompagnate da una ventilazione leggera a regime di brezza.
Queste previsioni, che si estendono per l’intera settimana, invitano a godere delle ultime sfumature di calore prima dei cambiamenti stagionali, supportando un ritmo quotidiano sereno nella provincia riminese.