San Marino, domenica 7 settembre magia al Parco Ausa con Magica Gilly e Gabriel: laboratorio per bambini e famiglie

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino porta la magia direttamente al Parco Ausa di Dogana con un evento speciale dedicato a bambini, famiglie e curiosi. Domenica 7 settembre 2025, a partire dalle ore 16:00, sarà possibile partecipare al laboratorio di magia “L’isola che non c’è”, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino.

A guidare l’attività saranno Magica Gilly, giovane promessa della magia europea, e il papà illusionista Gabriel, che porteranno sul palco la loro esperienza e il fascino delle arti magiche. «Sono molto felice di tornare a questo evento per il terzo anno consecutivo – dichiara Gilly – Ringrazio di cuore la Segreteria di Stato per il Turismo per avermi voluta ancora una volta. È sempre bello incontrare tante famiglie e fare magia insieme ai bambini. Non vedo l’ora!».

Il laboratorio offrirà ai partecipanti l’occasione di mettersi in gioco, divertirsi e sperimentare l’emozione di diventare maghi per un giorno, in un pomeriggio all’insegna di inclusione, gioco e spettacolo. L’ingresso sarà gratuito, rendendo l’iniziativa accessibile a tutti.

L’appuntamento al Parco Ausa vuole essere anche un piccolo assaggio in attesa della prossima edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 13 al 15 marzo 2026, che continuerà a portare l’arte della magia nel cuore della Repubblica.