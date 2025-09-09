San Marino, domani al Campo Bruno Reffi la MotoGP si vive fuori pista: adrenalina, musica e piloti a un passo dal pubblico

I motori si scaldano, ma questa volta non in pista. Domani, mercoledì 10 settembre dalle 17:00, il Campo Bruno Reffi di San Marino Città diventa il cuore pulsante della Riders’ Land con un evento speciale che accompagna il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Un pomeriggio e una serata all’insegna dell’adrenalina, dove passione sportiva, divertimento e buona compagnia trovano il giusto mix nel cuore della Repubblica.

Simulatori, area fitness e… tanta velocità

Il programma è pensato per avvicinare tutti al mondo del motociclismo, dagli appassionati di sempre ai curiosi che vogliono respirare l’atmosfera unica del MotoGP. Ci saranno:

Simulatori Moto Trainer , per provare in prima persona le sensazioni da brivido di una vera sfida ad alta velocità;

, per provare in prima persona le sensazioni da brivido di una vera sfida ad alta velocità; Un’ area fitness dedicata agli allenamenti ispirati alla preparazione atletica dei piloti;

dedicata agli allenamenti ispirati alla preparazione atletica dei piloti; Stand gastronomici con sapori che ricaricano le energie come ai box;

con sapori che ricaricano le energie come ai box; Una grande esposizione di moto , vera calamita per occhi e smartphone;

, vera calamita per occhi e smartphone; DJ set di Enrico Rosica, pronto a trasformare il centro storico in una festa a cielo aperto.

I veri protagonisti: i piloti

E come ogni grande evento motociclistico, non potevano mancare loro: i piloti, nomi da prima fila!, pronti a incontrare da vicino fan e appassionati per un selfie o un autografo. Un’occasione per condividere sorrisi, momenti indimenticabili per grandi e piccini e sentirsi parte di un universo che per qualche giorno rende unica questa terra che ama i motori e regala campioni al mondo.

The Riders’ Land Experience

L’evento porta la firma di The Riders’ Land Experience, promosso dalla Segreteria di Stato allo Sport in collaborazione con la Federazione Motociclistica Sammarinese: un progetto che racconta San Marino come luogo simbolo della passione per le due ruote.

L’attesa cresce

Il Gran Premio sarà il grande spettacolo del weekend, ma domani l’atmosfera da MotoGP si accende già nel cuore di San Marino, trasformando il centro storico in un’arena fatta di musica, motori e incontri speciali. Per chi ama l’adrenalina, la velocità e la magia delle due ruote, il preludio perfetto al weekend di gara prende forma al Campo Bruno Reffi.