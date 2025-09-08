San Marino, diramata la lista dei convocati per la sfida di domani sera con Malta

La Nazionale Under 21 di San Marino è pronta a scendere in campo per preparare il nuovo cammino europeo. Domani, martedì 9 settembre, la selezione biancazzurra affronterà la squadra di Malta al centro tecnico di Ta’ Qali.

La Federcalcio sammarinese (FSGC) ha ufficializzato l’elenco dei 25 convocati: una rosa giovane ma ricca di entusiasmo, guidata dagli atleti che militano sia nei club domestici sia in realtà internazionali come il Gzira United di Malta (Colombo Edoardo) e la Virtus Entella (Salicioni Ortiz).

Tra i nomi figurano i portieri Pietro Amici e Gabriel Capicchioni, i difensori Cevoli Michele, Colombo Edoardo e Fabbri Filippo, oltre ai centrocampisti Giocondi Simone, Matteoni Giacomo e Valentini Giacomo. In attacco spiccano giocatori come Marcello Mularoni, Nicola Nanni e Matteo Zavoli, a rappresentare l’esperienza necessaria accanto ai tanti giovani emergenti.

Per San Marino sarà una sfida importante non solo sul piano del risultato, ma soprattutto come occasione di crescita per una generazione che deve farsi le ossa contro avversari di livello internazionale.

Il calcio biancazzurro riparte dunque da Malta, con la determinazione di chi vuole giocarsi ogni minuto con orgoglio e spirito di squadra