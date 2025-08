San Marino. Delegazione del PSD incontra il Presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale. Collaborazione concreta su lavoro, sanità, tecnologia e infrastrutture

Una delegazione del PSD composta da Luca Lazzari, Gerardo Giovagnoli e Andrea Belluzzi ha incontrato oggi a Bologna il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale.

Al centro dell’incontro: temi concreti e approccio pragmatico alle priorità comuni.

Si è discusso della questione frontalieri, con riferimento alla proposta in Regione per un tavolo tecnico strutturato. Il PSD ha ribadito piena disponibilità a collaborare con istituzioni, lavoratori e imprese per trovare soluzioni equilibrate.

Il confronto ha toccato anche temi strategici come l’aeroporto di Rimini, il porto di Ravenna, la sanità, la farmacologia, la formazione e l’intelligenza artificiale, con attenzione al ruolo del CINECA di Bologna. Spazio anche al valore dei grandi eventi come volano per lo sviluppo condiviso.

L’incontro ha confermato le grandi potenzialità del rapporto fra San Marino e l’Emilia-Romagna, fondato su autonomia, rapidità decisionale e visione comune. Un asse virtuoso che può tradursi in opportunità concrete per entrambe le realtà.