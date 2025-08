San Marino. DEGRADO E FAR WEST A SAN GIOVANNI … di una lettrice

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno Direttore

Vorrei segnalare a lei lo stato di degrado a San Giovanni

Nonostante le numerose segnalazioni fatte allo Stato e Gendarmeria, nessuno si preoccupa nemmeno di una verifica

La strada San Gianno sembra la pista di San Marino, anche attraversare sulle strisce è assolutamente pericoloso e dobbiamo sempre aspettare che ci sia un morto per occuparcene

I bidoni di fianco al Cacio e Pepe sono scandalosi

Nonostante le telecamere c’è una continua processione, moltissimi italiani, per portare l’immondezza in maniera incivile anche fuori dai bidoni che con il vento è sempre sparsa nel parco e nelle case intorno

Essendo ignorata da tutti spero almeno nel suo interesse e rimango a disposizione per ogni spiegazione

Grazie e buona serata

Una lettrice

(foto di repertorio)