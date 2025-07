San Marino. Debolissima la risposta del Segretario Beccari alle fortissime critiche della rete dopo le sue improvvide dichiarazioni contro i sammarinesi

Il Segretario Beccari delega ad un articolo su Rtv la replica alle proteste sul web dopo la pubblicazione, da parte di GiornaleSM, alle sue dichiarazioni contro i sammarinesi nell’incontro del 4 luglio, venerdì scorso, della Commissione Mista allargata.

Ecco cosa ha detto ad Rtv:

”Venerdì la Commissione Mista tra politica, sindacati e associazioni di categoria, dove il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha illustrato il clarifyng addendum all’Accordo di Associazione Ue. È stata occasione anche per un confronto sul tema del referendum e Beccari chiarisce: “La mia posizione è chiara da sempre. Non sono contrario a priori. Ritengo sia un strumento, utile in tanti momenti della vita decisionale di un Paese, ma non deve essere un obiettivo politico. Temo che si stia dando più importanza al referendum come evento politico piuttosto che concentrarsi sui contenuti dell’Accordo. Se il Consiglio vorrà subordinare l’approvazione dell’Accordo al referendum lo farà il Consiglio. Al Governo spetta presentare un accordo definitivo, risultato di 10 anni di negoziato.

Come più volte sottolineato, non sarebbe una cattiva idea avere un referendum dopo qualche anno dall’entrata in vigore quando se ne saranno potuti toccare gli effetti. L’Accordo, prevede salvaguardie che possono essere attivate per limitare eventuali effetti indesiderati. I benefici dell’Associazione – dice – sono chiaramente individuabili, mentre i potenziali effetti negativi, ancora no. Non vedo perché dobbiamo avere paura di questo nuovo scenario, dopo anni di isolamento e opportunità mancate” (fonte Rtv)

Ma le scuse ai sammarinesi dove sono? Altri politici ed in altri paesi per molto meno si sono dimessi. Noi non vogliamo sicuramente questo, ma le scuse sono dovute.

