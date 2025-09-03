San Marino. Crypto, blockchain e oltre: debutta a San Marino il Crypto Summit

Giovedì 25 Settembre 2025 dalle 16.30 presso il prestigioso Kursal di San Marino si terrà
l’edizione inaugurale del Crypto Summit San Marino, un nuovo evento annuale dedicato
alla divulgazione e all’approfondimento del mondo delle criptovalute e della tecnologia
blockchain realizzato in collaborazione con San Marino Innovation e con il patrocinio delle
istituzioni sammarinesi.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento informativo, formativo
e culturale per un pubblico ampio e trasversale: cittadini curiosi, investitori consapevoli,
professionisti e appassionati del settore. L’approccio sarà equilibrato e non ideologico,
combinando l’accessibilità con l’alta qualità dei contenuti.
Il Crypto Summit San Marino punta a diffondere una cultura realistica e documentata sul
fenomeno delle criptovalute – con particolare attenzione a Bitcoin – e a promuovere
consapevolezza economica e tecnologica attraverso interventi qualificati. L’evento
ambisce a diventare un punto di riferimento annuale in Italia e nella Repubblica di San
Marino, favorendo il dialogo tra cittadini, istituzioni, aziende e professionisti.
I temi in agenda includono:
– Bitcoin e criptovalute: cosa sono e perché esistono
– Evoluzione del sistema finanziario: sfide e opportunità
– Aspetti normativi e fiscali in Italia e San Marino
– Rischi, miti e realtà nel mondo crypto
– Orientarsi tra investimenti e tecnologia
Tra gli ospiti, spiccano:
Fabio Massellani (Bitwise), esperto in strategie passive e indicizzate, con esperienza
internazionale nello sviluppo di soluzioni d’investimento in cripto-asset;
Gianluca Fioravanti (Cryptoagile), divulgatore e formatore indipendente nel settore
Bitcoin e criptovalute;
Stefano Capaccioli, dottore commercialista, revisore legale, pubblicista, già membro del
gruppo di esperti del MISE sulla strategia blockchain italiana, Presidente della
Commissione “Imposizione Nuove realtà economiche virtuali” presso il CNDCEC;
Andrea Berruto, specialista in diritto bancario e dei mercati finanziari, con focus su cripto-
attività e normative AML;
Martina Granatiero (Relai Group), avvocato, esperta in materia di diritto bancario,
societario e del protocollo bitcoin;
Marco Barulli (Firefish), tecnologo e docente di matematica. Esperto di marketplace
decentralizzati in ambito prestiti garantiti da crypto;
Andrea Tessaro Porta (Bitdiver), informatico, esperto di soluzioni tecnologiche per il
settore finanziario, con una consolidata esperienza nei sistemi di pagamento, analisi
patrimoniale, reti interbancarie e piattaforme di open banking.
Diversi gli sponsor presenti:
Main Sponsor: Bitwise, gestore globale di cripto-asset con oltre 10 miliardi di dollari in
AUM.
Gold Sponsor: Geko Gold, società con licenza Banca d’Italia che offre ai propri clienti
lingotti oro puro fisico e lingotti argento puro fisico da investimento.
Silver Sponsor: Relai Group, app svizzera per l’acquisto e la vendita di Bitcoin.
Bronze Sponsor: Firefish, Bitdiver, NT Capital SG S.p.A.
A moderare l’evento sarà Marco Felici.
Seguirà aperitivo.
Per maggiori informazioni: www.cryptosummit.tech
