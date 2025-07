San Marino. Coppe Europee: ottimo pari per La Fiorita, sfuma il sogno per il Tre Fiori, Virtus eliminata dalla Champions

Dopo il pesante 0-3 dell’andata, La Fiorita si congeda dalla UEFA Conference League con un ottimo pareggio (2-2) nel ritorno del Primo Turno di Qualificazione di ieri sera giocato allo Stadium. A passare è dunque il Vardar – squadra proveniente dalla Macedonia del Nord – ma sul Titano il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto. La gara per i ragazzi di Stefano Ceci inizia nel migliore dei modi: al 9’ il difensore macedone Miskovski tocca il pallone con la mano sulla percussione di Affonso, è dunque calcio di rigore. Sul dischetto va il giocatore di origini brasiliane che non sbaglia. Il Vardar non reagisce e La Fiorita gestisce bene il vantaggio. L’unica palla gol di tutto il primo tempo per i macedoni arriva nel finale di frazione con il mancino dal limite del capitano Zakaric che si stampa sulla traversa. Si va così al riposo sul vantaggio per La Fiorita.

Nella ripresa il Vardar cambia pelle (tre cambi) e poco prima dell’ora di gioco trova il pari: questa volta il tocco in area è di Zafferani – non così netto come quello del primo tempo del Vardar – e sul dischetto il neoentrato Rogers Mato fa 1-1.

Il gol carica i macedoni che spingono e poco dopo (63’) vanno vicinissimi al vantaggio. A negarlo è un super Gianluca Vivan (al decimo anno consecutivo in campo nelle coppe europee in maglia gialloblu) che salva tutto con un riflesso poderoso su Matic. Il Vardar spinge ma La Fiorita regge bene. A dieci dalla fine entrano anche Guidi e Dormi ed è proprio quest’ultimo che ci prova con una giocata delle sue: rientra dalla destra portandosi la palla sul mancino, la traiettoria è velenosa e complice anche due deviazioni passa non lontana dal palo. Al 85’ però il Vardar mette la freccia: cross dalla sinistra di Castenada in area, Grandoni prova a chiudere ma involontariamente la infila nella propria porta. Il finale però è tutto della Fiorita che trova il meritato pari. Nel recupero ecco il salvataggio fondamentale di Manevski su conclusione di Baldinini ma è nel terzo minuto di recupero che arriva il pareggio: cross di Baldinini, Matic chiude di testa anticipando il portiere, la sfera resta in area dove c’è Jankulov che prova a rifugiarsi dal portiere con la testa ma anziché servire il proprio compagno lo trafigge per un clamoroso autogol.

Allo Stadium è dunque 2-2. La Fiorita è eliminata, il Vardar avanza al Q2. Primo risultato utile per Stefano Ceci dopo ben 19 gare in Europa (record tra gli allenatori di club sammarinesi).

Sfuma invece il sogno del Tre Fiori che dopo la grande impresa della scorsa settimana – vittoria per 1-0 – cade a Yerevan con il Pyunik e viene eliminata dalla Conference League. I padroni di casa non sbagliano e con un eloquente 5-0 passano il turno. La prima rete degli armeni arriva al 14’ con Otubanjo su calcio di rigore concesso dal fallo di mano di Prandelli. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo con Alemao mentre il tris arriva di nuovo su rigore – questa volta con Noubissi – che chiude la prima frazione sul 3-0. Si passa alla ripresa e nonostante il pesante passivo il Tre Fiori ha la chance di riaprirla. Al 55’ il tocco di mano di Alemao porta al terzo rigore di giornata: sul dischetto va Prandelli ma Avagyan intuisce e respinge. Arrivano poi solo nel finale le ultime due reti per il Pyunik: prima colpisce Otubanjo per la doppietta personale poi la sfortunata autorete di Diego Moretti fa calare il sipario sulla sfida. Vince il Pyunik 5-0.

Sconfitta di misura invece per la Virtus, in campo martedì scorso a Mostar per il ritorno del primo turno di Champions League con lo Zrinjski. Dopo lo 0-2 dello Stadium della scorsa settimana, i Neroverdi di Luigi Bizzotto vengono così eliminati dalla competizione ma l’avventura europea per il club di Acquaviva non finisce qui.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva sul finale di frazione con Mamic ma la Virtus rimane in partita e nella ripresa è l’ex Cosmos Biral a sfiorare il pari a metà tempo. Al 75’ lo Zrinjski raddoppia con Bilbija ma il finale è del club di Acquaviva. Prima il gol annullato per offside a Scappini – dopo la punizione di Amati – poi nel recupero il fallo su Zulli in area porta al rigore. Sul dischetto va proprio Scappini che non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-1.

Virtus eliminata dalla Champions League ma ora si aprono le porte del Q3 di Conference League (sorteggio lunedì 21 luglio, con le gare previste il 7 e 14 agosto).

UEFA Champions League 2025-26, Primo Turno di Qualificazione | Zrinjski-Virtus 2-1

ZRINJSKI (4-2-3-1)

Kara?i?; Memija (46’ Suši?), Bariši?, Maši?, Mami?; Savi? (63’ Surdanovi?), Ivan?i?; Abramovi? (63’ Miki?), Pranji? (46’ Kiš), Burey (70’ Maji?); Bilbija

A disposizione: Šutkovi?, Ljubi?, Filipovi?, Sušak, ?avar, Dujmovi?, Ševa

Allenatore: Mario Ivankovi?

VIRTUS (4-4-2)

Passaniti; Muggeo (79’ Ciacci), Giacomoni, Rinaldi, Gori; Zenoni (46’ Lombardi), Montanari (46’ Biral), Amati, Zulli; Buonocunto (68’ Benincasa), Scappini

A disposizione: Renzetti, Sabato, De Lucia

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Visar Kastrati (KOS)

Assistenti: Besnik Morina (KOS), Arbnor Bullatovci (KOS)

Quarto ufficiale: Valon Bajgora (KOS)

VAR: Dardan Çaka (KOS)

AVAR: Alban Shala (KOS)

Marcatori: 40’ Mami?, 75’ Bilbija, 90+2’ rig. Scappini

Ammoniti: Gori, Rinaldi, Ciacci

Note: 4600 spettatori

UEFA Conference League 2025-26, Primo Turno di Qualificazione | La Fiorita – Vardar 2-2

LA FIORITA (3-5-2)

Vivan; Musiani, Drudi, Grandoni; Zafferani (65’ Toccaceli), Baldinini, Cicarelli (85’ Prasso), Zaccaria, Riccardi (90+1’ Spadaccino); Affonso (65’ Dormi), Vivacqua (65’ Guidi)

A disposizione: Zavoli, Mazzotti, Santi, Lunadei, Semprini, Cerchiaro

Allenatore: Stefano Ceci

VARDAR (4-4-2)

Taleski; Jankulov, Mati?, Miskovski, Manevski; Bosan?i? (73’ Duranski), Olaosebikan (87’ Spahiu), Dongmo (46’ Mato), Todorovski (46’ Castenada); Zakari? (46’ Danev), Omeragiki

A disposizione: Velkovski, Cvetkov, Talevski, Nikolovski, Cuestas, Faustin

Allenatore: Goce Sedloski

Arbitro: Aaron Wyn Jones (WAL)

Assistenti: Martin Roberts (WAL), Jordan Lee Christopher (WAL)

Quarto ufficiale: Bryn Markham-Jones (WAL)

Marcatori: 10’ rig. Affonso, 59’ rig. Mato, 84’ aut. Grandoni, 90+3 Jankulov

Ammoniti: Vivacqua, Zakari?, Zaccaria, Zafferani, Bosan?i?, Musiani

Note: 430 spettatori

UEFA Conference League 2025-26, Primo Turno di Qualificazione | Pyunik – Tre Fiori 5-0

PYUNIK (4-3-3)

Avagyan; Alemão, Vakulenko, Filipe Almeida, Kainourgios; Agbalian (64’ Kulikov), Islamovic (46’ Udo), Otubanjo; Javi Moreno (64’ Vareika), Noubissi (46’ Metoyan), Tarakhchyan (72’ Miljkovi?)

A disposizione: Buchnev, Malakyan, Bopesu, Kovalenko, Hovhannisyan, Galstyan, Vagner Gonçalves

Allenatore: Iegishe Melikian

TRE FIORI (3-5-2)

Nardi; Matteoni (46’ Moretti), Rea, Sirri; Manfroni, Benedettini, Censoni (46’ Braschi), Dolcini (82’ Ciccione), Vandi (71’ Guerra); Ferri (46’ Sensoli), Prandelli

A disposizione: Castagnoli, Pini

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Florian Lata (ALB)

Assistenti: Xhulio Mani (ALB), Taulant Kasa (ALB)

Quarto ufficiale: Andi Koçi (ALB)

Marcatori: 14’ rig. e 85’ Otubanjo, 24’ Alemao, 40’ Noubissi, 89’ aut. Manfroni

Ammoniti: Prandelli, Matteoni, Censoni, Udo, Metoyan

Note: 305 spettatori – Al 55’ Prandelli (TRF) fallisce un calcio di rigore

