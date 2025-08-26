San Marino, Coppa Titano 2025-26 di calcio: gli Ottavi di finale pronti a partire il 23-24 settembre

La Coppa Titano 2025-26 entra nel vivo: tra poco meno di un mese, quattordici squadre si daranno battaglia negli Ottavi di finale, con l’andata prevista tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre.

Dispensata dal turno iniziale, la Virtus, detentrice del trofeo, è già proiettata al turno successivo. Diversa la situazione per la San Marino Academy U22, che partecipa solo al Campionato Sammarinese.

Tre gli incontri in programma martedì 23 settembre, mentre mercoledì 24 si giocheranno i restanti quattro match. Le partite di ritorno si terranno tra il 21 e il 22 ottobre; in caso di parità nel punteggio aggregato sui 180 minuti, la qualificazione ai Quarti di finale sarà decisa dai tempi supplementari e dagli eventuali calci di rigore.

Non è previsto alcun privilegio di seeding, sebbene il sorteggio abbia assegnato una posizione di favore alle tre migliori squadre del ranking e alla detentrice del trofeo.

Programma degli Ottavi di finale – Andata

Cailungo vs Libertas – 23/09, ore 20:45, Acquaviva

Tre Penne vs Domagnano – 23/09, ore 20:45, Montecchio

San Giovanni vs Cosmos – 23/09, ore 20:45, Dogana

Pennarossa vs Tre Fiori – 24/09, ore 20:45, Acquaviva

Folgore vs La Fiorita – 24/09, ore 20:45, Dogana

Murata vs Faetano – 24/09, ore 20:45, Domagnano

Fiorentino vs Juvenes-Dogana – 24/09, ore 20:45, Montecchio

Programma degli Ottavi di finale – Ritorno

Juvenes-Dogana vs Fiorentino – 21-23/10

Libertas vs Cailungo – 21-23/10

Domagnano vs Tre Penne – 21-23/10

Tre Fiori vs Pennarossa – 21-23/10

Cosmos vs San Giovanni – 21-23/10

La Fiorita vs Folgore – 21-23/10

Faetano vs Murata – 21-23/10

Sul fronte del Campionato Sammarinese 2025-26, sono state apportate due variazioni al calendario originario:

Folgore-Faetano, terza giornata, si giocherà a Montecchio con calcio d’inizio alle 18:30.

Cailungo-Juvenes-Dogana, quarta giornata, è stata posticipata a sabato 27 settembre presso lo stadio di Acquaviva, sempre alle 18:30.

Con l’inizio degli Ottavi, la Coppa Titano si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calcio sammarinese, pronto a offrire sfide avvincenti e spettacolo sui campi del Titano.