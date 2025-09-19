San Marino. Consiglio Grande e Generale. Giovedì 18 settembre, sera, sintesi degli interventi by Askanews

Decreto Delegato 27/06/2025 n.89

Modifica al Decreto Delegato 30/01/2020 n.11 (“Autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-educative pubbliche e private”).

Nicola Renzi (RF): ha criticato il decreto definendolo un escamotage per consentire allo Stato di derogare agli standard minimi richiesti ai privati. Ha accusato il Governo di usare il tema del nuovo ospedale come un “jolly” politico senza risultati concreti.

Fabio Righi (D-ML): ha denunciato l’assenza di una strategia complessiva, giudicando l’ospedale un “baraccone elettorale”. Ha evidenziato l’insufficienza delle risorse raccolte (20 milioni dall’IGR) e la mancanza di riforme di sistema, come la legge sulla libera professione medica.

Dalibor Riccardi (Libera): ha difeso l’operato della maggioranza, invitando a evitare strumentalizzazioni. Ha ricordato che anche governi precedenti hanno perso tempo e risorse senza risultati. A suo avviso il decreto serve a mantenere l’attuale ospedale in equilibrio, mentre il Governo ha già dimostrato volontà progettuale in altri settori.