San Marino conferma il 3° Trofeo “Enrico Bellofiore”: sport e solidarietà il 23 luglio a Dogana

Si terrà mercoledì 23 luglio allo stadio “Ezio Conti” di Dogana la terza edizione del Trofeo “Enrico Bellofiore”, un torneo di beneficenza ormai consolidato nel calendario estivo promosso dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva (ASSS).

L’evento, dedicato alla memoria dell’indimenticato collega di San Marino RTV, Enrico Bellofiore, continua a crescere e si presenta con i canoni di un vero e proprio torneo internazionale, confermando la sua importanza tra le iniziative sportive e solidali della Repubblica.

Come nelle precedenti edizioni, al triangolare parteciperà l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (ASCO 35), oltre alla rappresentativa dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva stessa. Completa il terzetto la squadra inglese Swiss Cottage Tuesday FC, formazione che milita nella Saturday League londinese e che ha aderito grazie al coinvolgimento di un ex Nazionale di San Marino, recentemente trasferitosi a Londra per motivi professionali e ora giocatore del club.

Il torneo prenderà il via alle 20:30 con la partita tra ASCO 35 e Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. A seguire, lo Swiss Cottage Tuesday FC affronterà la squadra sconfitta nella prima partita, in un match di 30 minuti o, in caso di parità, ai calci di rigore.

Il Trofeo “Enrico Bellofiore” si lega indissolubilmente a un obiettivo benefico: quest’anno, partecipanti e pubblico potranno effettuare donazioni a favore dell’Associazione BattiCinque di San Marino, attiva da oltre un decennio nel supporto a persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo, nonché alle loro famiglie, tutori, educatori e insegnanti, migliorandone la qualità della vita.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza: “Vi aspettiamo numerosi mercoledì 23 luglio alle 20:30 allo stadio ‘Ezio Conti’ di Dogana per una serata di sport, divertimento e solidarietà nel ricordo di un collega e amico speciale”, afferma l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.