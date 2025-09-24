San Marino. Conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata al Contrammiraglio Emanuele De Rosa

Oggi, presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha conferito al Contrammiraglio Emanuele De Rosa l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore dell’Autorità Marittima, dott. Marco Conti, e del Direttore Generale del Registro Navale di San Marino nonché Ministro Plenipotenziario presso l’IMO (International Maritime Organization), dott. Gianluca Tucci.

Motivazioni dell’onorificenza

“L’Ammiraglio Emanuele De Rosa, dal 2019 fino ad oggi, ha ricoperto con altissimo senso del dovere e spirito di servizio l’incarico di Responsabile della Security Marittima della Repubblica di San Marino, su nomina del Congresso di Stato e con piena adesione al Registro e all’Autorità Marittima sammarinese.

L’Ammiraglio ha operato con professionalità, rigore istituzionale e dedizione assoluta, contribuendo in maniera determinante alla credibilità e allo sviluppo delle attività marittime della Repubblica e con sincero attaccamento ai valori e agli ideali sammarinesi.

Una cerimonia di alto valore simbolico

Il conferimento dell’onorificenza rappresenta il riconoscimento ufficiale della Repubblica di San Marino per il contributo determinante che l’Ammiraglio De Rosa ha offerto allo sviluppo e alla credibilità delle attività marittime sammarinesi, rafforzando il prestigio internazionale del Registro Navale e dell’Autorità Marittima.