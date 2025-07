San Marino. Conference League: Virtus in campo nel Q3 ad agosto

Si sono svolti quest’oggi a Nyon i sorteggi del Q3 di UEFA Conference League. Dopo le eliminazioni di Tre Fiori e La Fiorita della scorsa settimana, l’unica squadra sammarinese che parteciperà alla competizione è la Virtus.

I campioni di San Marino, dopo le due partite di Champions League, entrano infatti in gioco al Terzo Turno di Qualificazione della più moderna delle tre competizioni UEFA per club. L’urna di Nyon ha dunque scelto il percorso dei Neroverdi di Acquaviva che incontreranno la vincente della sfida del Q2 tra i montenegrini del Budu?nost Podgorica – già affrontata dalla Folgore nel 2014 – ed i moldavi del Milsami Orhei (andata mercoledì 23, ritorno giovedì 31 luglio).

La gara di andata della Virtus – prevista per giovedì 7 luglio – si giocherà in trasferta mentre il ritorno è in calendario giovedì 14 agosto al San Marino Stadium.

FSGC | Ufficio Stampa