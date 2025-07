San Marino. Conference League: domani al San Marino Stadium la sfida di ritorno contro il Vardar

Vigilia europea per La Fiorita che domani sera alle 21:00 al San Marino Stadium affronterà la formazione macedone del Vardar nella sfida di ritorno del primo turno preliminare di Uefa Conference League.

La sconfitta per 3-0 dell’andata ha ridotto al lumicino le speranze di confermare il passaggio del turno dello scorso anno, ma i gialloblù sono pronti a dare il massimo davanti al pubblico di casa.

“L’obiettivo è quello di fare bene e di portare a casa un risultato che, in Europa, non è mai scontato – le parole del tecnico Stefano Ceci in conferenza stampa -. Sappiamo di affrontare una squadra forte, quello che chiedo ai ragazzi è di andare in campo con più leggerezza e un po’ più di coraggio dell’andata. A Skopje abbiamo fatto una buona fase difensiva nel primo tempo, ma non siamo stati nelle condizioni di fare una altrettanto buona fase offensiva. Sicuramente ci sono dei buoni spunti. Il risultato dell’andata sarà difficilmente ribaltabile, ma non dobbiamo dare nulla per scontato”.

“Ci aspetta una partita difficile – ha aggiunto il difensore Alberto Riccardi -dovremo impegnarci e soffrire. Anche se partiamo svantaggiati per l’esito dell’andata, non smettiamo di crederci e puntiamo a portare a casa un risultato. Se ci crediamo e ci diamo da fare, qualcosa di buono non è così impensabile da raggiungere”.

Rispetto alla gara d’andata Ceci non potrà contare sul difensore Marco Mazzotti, procuratosi una frattura alla mano nella sfida giocata in Macedonia. Saranno a disposizione, però, i compagni di reparto Filippo Santi e Tommaso Zafferani, indisponibili per la trasferta a Skopje.

Si gioca al San Marino Stadium con fischio d’inizio alle 21:00. Dirigerà l’incontro il gallese Aaron Wyn Jones.

Ufficio stampa La Fiorita