San Marino-Cipro: biglietti in vendita da domani

Tra meno di un mese la Nazionale di San Marino tornerà in campo per affrontare Cipro al San Marino Stadium (12 ottobre, ore 15:00). Il settimo appuntamento dei Titani nelle Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 rappresenterà l’ultimo impegno casalingo dell’anno solare e farà seguito alla trasferta di Vienna, in casa dell’Austria prima in classifica.
I biglietti per San Marino-Cipro saranno in vendita per la sola Tribuna Nord a partire da mercoledì 17 alle ore 15:00 e potranno essere acquistati presso la Segreteria Federale (Lun-Ven, ore 9:30-12:00 e 16:00-18:00), nei punti vendita Vivaticket e online sulla stessa piattaforma di Vivaticket oppure presso la biglietteria dello stadio a partire da due ore prima del calcio d’inizio unicamente il giorno dell’incontro. Al momento dell’acquisto è richiesto un documento di identità, da esibire anche all’ingresso dei tornelli il giorno della partita.
INFORMAZIONI SULLA BIGLIETTERIA
|CATEGORIA
|PREZZO (diritti di prevendita applicati solo sui canali VivaTicket)
|CAT 1, INTERO
|€ 30,00 + diritti di prevendita
|CAT 2, INTERO
|€ 25,00 + diritti di prevendita
|CAT 1, RIDOTTO (Under 12)
|€ 15,00 + diritti di prevendita
|CAT 2, RIDOTTO (Under 12)
|€ 10,00 + diritti di prevendita
