San Marino, Castellaccio Vibra Musica 2025 si chiude con il concerto di Agnese Contadini

Si è conclusa con il concerto di Agnese Contadini la rassegna Castellaccio Vibra Musica 2025, confermandosi come uno degli eventi culturali più raffinati e apprezzati della Repubblica di San Marino. La giovane arpista, ormai affermata a livello nazionale e internazionale e già ospite in diverse programmazioni della Camerata del Titano, ha regalato al pubblico un’esibizione straordinaria.

Il programma, intitolato Symphonique, ha mostrato l’arpa come strumento polifonico e sinfonico, capace di una ricca gamma espressiva. Contadini ha attraversato repertori differenti: dal barocco di Scarlatti e Bach, che ha esaltato polifonia e purezza del suono, al romanticismo con le “variazioni” di E. P. Alvares su Bellini, fino al repertorio ottocentesco e novecentesco con Fauré e la Pièce Symphonique, e infine al contemporaneo con Suite Galactique, proiettando l’arpa in nuovi paesaggi timbrici e tecnici.

L’esecuzione di Contadini ha conquistato il pubblico, culminando in applausi calorosi e prolungati.

Castellaccio Vibra Musica si sta consolidando come una realtà culturale unica: il borgo storico immerso nel bosco, con acustica perfetta, crea un’atmosfera intima e suggestiva che trasporta gli spettatori in una dimensione fuori dal tempo. L’aperitivo finale, offerto dalla Giunta di Castello di Fiorentino, ha permesso di socializzare, confrontarsi con gli artisti e vivere un momento di cultura e convivialità.

In questa edizione 2025, i quattro appuntamenti della rassegna hanno portato sul palco sia artisti emergenti che affermati, offrendo un viaggio musicale variegato che continuerà nel 2026.

L’iniziativa gode del patrocinio delle Segreterie di Stato agli Affari Interni, Istruzione e Cultura, Territorio e Ambiente, Turismo, ed è promossa e organizzata dalla Giunta di Castello di Fiorentino e dalla San Marino Artist, con il supporto dell’Associazione Musicale Camerata del Titano.