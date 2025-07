San Marino. Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot: ”Tutto lascia pensare che non ci saranno problemi per fare il referendum sull’associazione UE prima della fine del mio mandato”

Andorra la Vella – Il Governo confida che il referendum sull’accordo di associazione con l’Unione Europea possa essere celebrato prima della fine dell’attuale legislatura. Lo ha annunciato il capo del Governo, Xavier Espot, indicando che si stima un termine di circa sei mesi affinché il Parlamento Europeo emetta il rapporto di consenso necessario per procedere con la votazione.

“Tutto lascia pensare che non ci saranno problemi per farlo, ma non posso affermarlo con certezza al cento per cento”, ha precisato Espot, ricordando che i tempi non dipendono esclusivamente dall’esecutivo andorrano e sono soggetti al calendario delle istituzioni europee.

Secondo RTVA, il capo del Governo ha anche annunciato che il prossimo 17 settembre è prevista la visita in Andorra dell’ambasciatore di Danimarca, nell’ambito del ciclo di incontri diplomatici che il paese sta conducendo per rafforzare i legami europei in un momento chiave per la negoziazione e ratifica dell’accordo.

Araandorra