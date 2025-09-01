San Marino. Candidatura Elia Rossi alle prossime Elezioni Regionali delle Marche

San Marino, 1 settembre 2025 – In merito alla candidatura di Elia Rossi alle prossime elezioni regionali delle Marche, si precisa che lo stesso ha già provveduto nei giorni scorsi a richiedere l’aspettativa dall’incarico di Segretario Particolare presso la Segreteria di Stato scrivente.
Pur non essendovi alcuna incompatibilità sino all’eventuale elezione, si è ritenuto opportuno agire in tal senso, considerato che l’elezione a Consigliere Regionale nelle Marche determinerebbe l’incompatibilità con l’incarico di Segretario particolare oltre che con gli ulteriori incarichi rivestiti.
La candidatura, che nasce nel solco dello spirito di servizio che Elia Rossi ha sempre dimostrato verso il territorio, contribuirà indubbiamente a rafforzare i già ottimi rapporti tra San Marino e Italia.
Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport