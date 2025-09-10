San Marino, calcio. Il Campionato torna dopo la sosta: venerdì al via con due anticipi serali

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, riparte il Campionato Sammarinese di calcio. Saranno Virtus – Folgore e San Marino Academy – La Fiorita ad aprire la seconda giornata con due anticipi in programma venerdì 12 settembre, entrambi alle 21:15.

“Virtus e La Fiorita, che avevano chiuso il programma della prima giornata, inaugureranno la seconda in altrettanti anticipi programmati venerdì”, annuncia il comunicato diffuso oggi, mercoledì 10 settembre, dalla Federazione Sammarinese.

Venerdì sera Virtus–Folgore e Academy–La Fiorita

I campioni in carica della Virtus, reduci dal pareggio all’esordio nonostante il doppio vantaggio, affronteranno la Folgore, che “è apparsa decisamente brillante al debutto stagionale”. La partita è in calendario allo stadio di Acquaviva.

Alla stessa ora, sul terreno sintetico di Montecchio, sarà invece il turno della San Marino Academy contro La Fiorita: due squadre che, come si legge nel comunicato, “entrambe reduci da un pareggio in rimonta nel turno d’apertura del torneo, inseguono il primo successo stagionale”.

Programma distribuito tra sabato e domenica

Il resto delle partite della seconda giornata sarà equamente spalmato nel weekend, tutte con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Tra gli incontri di sabato 13 settembre spicca Cailungo – Murata, trasmessa anche su FIFA+ oltre che su Titani.tv, piattaforma che manda in onda tutte le gare in streaming gratuito. Sempre sabato, a Montecchio, ci sarà Faetano – Tre Penne, mentre allo stadio Ezio Conti di Dogana si giocherà il derby tra Juvenes-Dogana e Cosmos.

Il pomeriggio di domenica 14 settembre vedrà invece in campo il Domagnano, unica formazione a giocare in casa sul proprio storico campo: i giallorossi, guidati da Amati e travolgenti al debutto con un 4-0, ospitano la Libertas, raggiunta sul pari dalla Academy due settimane fa.

A Montecchio scenderanno in campo Fiorentino e Pennarossa, entrambe ferme al palo. Infine, a Dogana, si chiuderà il turno con Tre Fiori – San Giovanni: i gialloblù desiderosi di continuità dopo il successo inaugurale contro il Cosmos, mentre la squadra di Tognacci “deve cambiare marcia dopo il pareggio a reti inviolate con la Juvenes-Dogana”.

Il calendario della seconda giornata

San Marino Academy – La Fiorita : venerdì 12/09 ore 21:15 (Montecchio)

: venerdì 12/09 ore 21:15 (Montecchio) Virtus – Folgore : venerdì 12/09 ore 21:15 (Acquaviva)

: venerdì 12/09 ore 21:15 (Acquaviva) Cailungo – Murata : sabato 13/09 ore 15:00 (Acquaviva)

: sabato 13/09 ore 15:00 (Acquaviva) Faetano – Tre Penne : sabato 13/09 ore 15:00 (Montecchio)

: sabato 13/09 ore 15:00 (Montecchio) Juvenes-Dogana – Cosmos : sabato 13/09 ore 15:00 (Dogana)

: sabato 13/09 ore 15:00 (Dogana) Domagnano – Libertas : domenica 14/09 ore 15:00 (Domagnano)

: domenica 14/09 ore 15:00 (Domagnano) Fiorentino – Pennarossa : domenica 14/09 ore 15:00 (Montecchio)

: domenica 14/09 ore 15:00 (Montecchio) Tre Fiori – San Giovanni: domenica 14/09 ore 15:00 (Dogana)

Una pausa è servita alla Nazionale sammarinese, ora però tornano protagoniste le squadre di club. E se i giocatori scalpitano, i tifosi lo fanno ancor di più: il weekend è già pronto a trasformarsi in una vera maratona di calcio biancazzurro.