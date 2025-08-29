San Marino, calcio. Tre Fiori pronto al debutto: Girolomoni punta a partire forte e crescere partita dopo partita

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Cosmos (sabato 30 agosto, ore 17.30 ad Acquaviva), il tecnico del Tre Fiori, Danilo Girolomoni, fa il punto sulla squadra, tra conferme, nuovi innesti e obiettivi stagionali.

“Stiamo bene – spiega Girolomoni – sia mentalmente che fisicamente. La prima di campionato è sempre un’incognita, e affrontiamo una squadra forte come la Cosmos, completa in tutti i reparti, anche se rinnovata rispetto alla scorsa stagione”.

Diversamente dalla Cosmos, il Tre Fiori ha deciso di mantenere l’ossatura della scorsa stagione, inserendo solo alcuni innesti di qualità per allungare la rosa. “Era il nostro obiettivo principale e posso dire che ci siamo riusciti – sottolinea Girolomoni – sono molto soddisfatto del gruppo che la società e il diesse Lo Russo mi hanno messo a disposizione”.

Sulla stagione, il tecnico è cauto ma ambizioso: “L’obiettivo è fare il massimo. Non dico vincere, perché forse non siamo ancora attrezzati come altre realtà. La Virtus resta la squadra da battere, anche se gli impegni europei potrebbero influire sull’avvio”.

Tra le principali contendenti, Girolomoni indica La Fiorita, ancora alle prese con la penalizzazione, il Tre Penne, favorito numero uno secondo lui, la Cosmos e, come outsider, la Folgore.

Il tecnico guarda anche al calendario fitto dei prossimi mesi: “Partiamo subito forte con un settembre molto impegnativo. Sarà un mese importante, mi piacerebbe cominciare bene, perché affronteremo partite che possono darci una spinta notevole”.

Il Tre Fiori si prepara dunque a un avvio di stagione sotto i riflettori, puntando a consolidare la propria posizione tra le squadre di vertice del Campionato Sammarinese 2025-26.