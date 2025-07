San Marino Calcio: Sandro Macerata è il nuovo Team Manager della prima squadra

Il San Marino Calcio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Sandro Macerata come nuovo team manager della prima squadra per la stagione 2025/2026. La notizia è stata resa nota oggi, giovedì 10 luglio, tramite un comunicato diffuso dall’Ufficio Stampa della società biancazzurra.

Per Sandro Macerata si tratta di un ritorno a casa, avendo già militato nel club del Titano sia come calciatore che come dirigente. La sua nomina segna un passo importante nel percorso di consolidamento e riorganizzazione del club, in vista della nuova stagione sportiva.

“Il suo ruolo sarà anche quello di collaboratore tecnico del DS Deoma – si legge nel comunicato – viste le conoscenze tecniche maturate nel campionato sammarinese sia come allenatore che come direttore sportivo”.

Un profilo, dunque, esperto e ben radicato nel contesto calcistico della Repubblica di San Marino, che potrà offrire un contributo concreto non solo a livello organizzativo, ma anche sotto il profilo tecnico e gestionale.

Il San Marino Calcio ha colto l’occasione per ringraziare calorosamente Giampaolo Mazza, team manager uscente, “per il lavoro svolto in questi anni con abnegazione, professionalità e senso di appartenenza rari”.

Con questo cambio di ruolo strategico, la società si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e una struttura tecnica rinforzata.