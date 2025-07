San Marino Calcio: nuovo grande colpo in difesa arriva il 2006 Giovanni Brighi 

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 2006 Giovanni Brighi. Il calciatore si è legato al club bianco azzurro dopo aver sottoscritto un contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione.

Giovanni, difensore laterale di piede sinistro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena è Bologna. Nonostante la giovane età ha già collezionato 28 presenze in serie D con la maglia del Corticella realizzando 2 reti e 1 assist.

“Brighi è un grande colpo per noi – ha sottolineato Deoma – un ragazzo di grande gamba e tecnica che viene finalmente a colmare una lacuna che avevamo non solo tecnica ma anche di centimetri. Fisico importante e grande velocità ne fanno un profilo assolutamente pronto, infatti, per averlo qui a San Marino, abbiamo dovuto superare la concorrenza di società molto e dico molto blasonate”.

