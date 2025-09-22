San Marino, calcio. Juvenes Dogana beffata all’88’: Bernardi infligge il primo ko stagionale. Boldrini: “Ripartire più forti di prima”

La Juvenes Dogana conosce il sapore amaro della prima sconfitta stagionale. Nella terza giornata di campionato, disputata ieri a Montecchio, i biancorossoblù sono stati piegati 1-0 dal Tre Fiori: decisiva la rete di Bernardi all’88’, quando ormai la squadra di Serravalle sembrava avviata verso un prezioso pareggio.

La partita è stata vivace fin dai primi minuti, con occasioni da ambo le parti. I ragazzi di Boldrini si sono resi pericolosi soprattutto nel primo tempo con Aprea e Lisi, ma hanno trovato sulla loro strada un Nardi sempre attento. Dopo una ripresa equilibrata, a spaccare l’incontro ci ha pensato Bernardi con un guizzo sotto rete che ha regalato i tre punti alla squadra di Girolomoni.

Boldrini: “Abbiamo messo in difficoltà una squadra molto forte”

Nonostante il risultato, il tecnico della Juvenes Dogana non nasconde l’orgoglio per la prestazione dei suoi giocatori: “Devo fare i complimenti ai ragazzi che veramente hanno fatto una bellissima partita – commenta Riccardo Boldrini – un po’ forse sottotono gli ultimi 20 minuti dove siamo un pochino arretrati, ma non abbiamo comunque concesso niente. Le due occasioni più importanti forse le abbiamo avute noi nel primo tempo e se eravamo un po’ più precisi eravamo forse a commentare un altro risultato. Abbiamo in generale messo in difficoltà una squadra molto forte e dobbiamo continuare su questa strada”.

L’allenatore si è anche soffermato sul cartellino rosso rimediato a fine gara per proteste: “Rimane un piccolo rammarico di questo match, chiedo scusa a tutti, ma dopo lo scontro di gioco al termine dei minuti regolamentari mi sono arrabbiato per certi atteggiamenti che ho notato a bordo campo. In ogni caso, complimenti al Tre Fiori per la vittoria”.

Testa alla Coppa Titano

La Juvenes Dogana non ha però tempo di fermarsi. Mercoledì sera, alle 20:45 a Montecchio, è già in programma l’andata degli ottavi di finale di Coppa Titano contro il Fiorentino, a cui seguirà venerdì la quarta giornata di campionato contro il Cailungo.

Un doppio impegno che, secondo Boldrini, servirà anche a cementare il gruppo: “Il turnover sarà necessario date anche le energie spese fino ad adesso, ma servirà a ‘tenere sul pezzo’ tutta la squadra. I ragazzi se lo meritano, si sta creando veramente un bel gruppo e nonostante la sconfitta dobbiamo ripartire più forti di prima. Vedremo anche in Coppa Titano di fare del nostro meglio”.

La sconfitta con il Tre Fiori lascia quindi rammarico, ma anche la consapevolezza che la Juvenes Dogana abbia tutte le carte per rialzarsi subito. E se la Coppa Titano è una gara a eliminazione diretta, il motto sembra chiaro: cadere oggi, per ripartire più solidi domani.