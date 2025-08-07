San Marino, calcio. Il Tre Penne rafforza la difesa: arriva Angelo Gregorio, ex Cesena e Bologna

Il Tre Penne piazza un altro colpo di mercato e consolida ulteriormente il reparto arretrato con l’innesto di Angelo Gregorio, difensore centrale classe 1991 con un curriculum di assoluto rispetto nel calcio dilettantistico e giovanile italiano. Il giocatore ha infatti militato tra le fila di Pietracuta, Russi e Bra, oltre ad aver completato la propria formazione nelle giovanili di Cesena e Bologna.

“Sono stato attratto dal blasone della società e dalla squadra di alto livello che il direttore sportivo ha allestito per affrontare questa stagione – ha dichiarato Gregorio dopo l’ufficializzazione del trasferimento –. Questo progetto ambizioso ha avuto un peso decisivo nella mia scelta”.

Gregorio vestirà la maglia numero 6 e si è presentato ai nuovi tifosi descrivendo il proprio stile di gioco: “Sono un difensore con qualità tattiche e tecniche. La mia dote principale è la lettura delle situazioni. Con l’esperienza che ho maturato negli anni, credo di poter dare un contributo importante sia in campo che fuori, aiutando i più giovani e l’intero reparto difensivo nel corretto posizionamento”.

Non si tratta della prima esperienza a San Marino per il centrale italiano, che ha già vestito le maglie di Libertas e Tre Fiori. Sul livello del campionato sammarinese, Gregorio ha le idee chiare: “Tre anni fa ho già affrontato questo torneo, ma oggi il livello è ancora più alto. Molte squadre si sono rinforzate, però anche loro dovranno preoccuparsi di noi, perché siamo un’ottima squadra”.

L’arrivo di Gregorio rappresenta un innesto di peso per il Tre Penne, che conferma la propria ambizione di essere protagonista assoluto nella stagione 2025/2026 del campionato sammarinese.