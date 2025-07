San Marino. Calcio Estate 2025 e sorteggi, doppio appuntamento per venerdì 18 luglio

Venerdì 18 luglio 2025, all’interno della Sala Stampa del San Marino Stadium, ritorna l’appuntamento con Calcio Estate – la kermesse della FSGC in cui saranno premiati i protagonisti della scorsa stagione calcistica. Al termine dell’evento, si proseguirà poi con i sorteggi di Campionato Sammarinese e il tabellone di Coppa Titano, andando così a svelare le prime partite della nuova stagione 2025-26.

Il premio più prestigioso della serata di Calcio Estate sarà naturalmente il “Pallone di Cristallo”, destinato al miglior calciatore sammarinese o residente: a contendersi il riconoscimento ci sono Alessandro Golinucci (Virtus), Samuel Pancotti (Folgore), e Nicko Sensoli (Tre Fiori). Non meno importante è il “Trofeo Koppe”, riservato al miglior calciatore “straniero” (non sammarinese di passaporto e non residente sul Titano): i candidati al premio sono Tommaso Leon Bernardi (Tre Fiori), Loris Tortori (Virtus), e Marco Mazzotti (La Fiorita). Come di consueto, verrà premiato anche il miglior allenatore dell’ultima stagione: la lotta a tre per il premio “Panchina d’oro” è formata da Luigi Bizzotto (Virtus), Danilo Girolomoni (Tre Fiori) e Stefano Ceci (La Fiorita).

Non necessitano invece delle candidature i premi per i migliori marcatori relativi a Campionato Sammarinese e Coppa Titano: il Bombardino d’Oro di campionato andrà nelle mani di Matteo Prandelli (21 gol complessivi per il bomber del Tre Fiori) mentre quello di coppa se lo aggiudicherà Loris Tortori della Virtus (4 reti). Sempre in casa Virtus, è già sicuro del premio “Assist Award” Ivan Buonocunto (già vincitore dello scorso anno) autore di una stagione da ben 17 passaggi decisivi per i suoi compagni.

Come accaduto lo scorso anno, verranno premiati anche il gol e la parata più bella di campionato: il sondaggio è ancora attivo sul sito FSGC.sm nella sezione dedicata (https://www.fsgc.sm/vota-il-gol-piu-bello/ ) in cui è possibile votare il miglior gol o parata tra le 30 clip selezionate (una per ogni giornata di stagione regolare).

Dal calcio si passa al futsal sammarinese. Il premio destinato al miglior giocatore – “Futsal Best Player” – se lo aggiudicherà uno tra Danilo Busignani (Murata), Danny Gasperoni (Pennarossa), e Enzo Gabriel Molinas (Cosmos). I candidati invece al premio “Panchina d’oro futsal” destinato al miglior allenatore sono Massimiliano Spada (Murata), Settimio Novembrini (Pennarossa), e Roberto Penserini (Tre Penne). Riconoscimento anche per il miglior giovane Under 23: a contendersi il premio “Futsal Talent” ci sono Thomas Celli (Juvenes-Dogana), Nicholas Cola (Tre Penne), e Gabriele Dolcini (San Marino Academy Under 19). È invece già noto il vincitore del “Bombardino d’oro futsal”: è Danilo Busignani del Murata che grazie ai suoi 64 gol stagionali (solamente due in più del compagno Matteo Moretti) conquista il riconoscimento per la quarta volta consecutiva.

I premi di Calcio Estate (ventitré in totale) riguarderanno anche il settore giovanile e femminile della San Marino Academy. Per il premio “Top Woman”, dedicato alla miglior calciatrice della Prima Squadra Femminile, le candidate sono Giulia Limardi, Martina Tamburini e Giorgia Miotto. Per quanto riguarda invece la miglior giovane (“Top Girl”) a contendersi il riconoscimento saranno Giulia Penserini (San Marino Academy Under 17), Carlotta D’Aguì (Primavera Femminile/Under 17) e Arianna Forcellini (Primavera Femminile/Under 17). Sempre nel reparto giovanili, spazio anche per il premio riservato al miglior tecnico con il “San Marino Academy Best Coach”: i candidati per questa categoria sono Roberto Di Maio (Under 17 Nazionali), Giuseppe Frino (Under 16 Interprovinciali), e Filippo Zaghini (Under 17 femminile).

Durante la serata verrà anche consegnato anche il premio “Golden Boy”, il riconoscimento destinato al miglior calciatore sammarinese Under 23: per la categoria i candidati al premio sono Alberto Riccardi (inizialmente alla San Marino Academy Under 22, poi passato a gennaio alla Fiorita), Samuele Zannoni (Pietracuta), Tommaso Benvenuti (Sassuolo Primavera).

Oltre a giocatori e allenatori, ci sarà spazio anche per premiare dirigenti e/o membri dello staff di club sammarinesi: l’Oscar alla carriera sarà destinato ad una figura di lungo corso tra le società del Titano mentre il “Premio Comunicazione” è dedicato a giornalisti e operatori media. Come in ogni precedente edizione di Calcio Estate, vi saranno riconoscimenti dedicati anche al settore arbitrale: in collaborazione con l’A.S.A., verranno premiati sia il miglior arbitro di calcio della scorsa stagione (“Fischietto d’Oro”) che l’assistente (“Bandierina d’Oro”) oltre al miglior direttore di gara per il settore futsal (“Fischietto d’oro futsal”).

Come detto, al termine dell’evento di Calcio Estate – previsto per le ore 19:00 – si terranno i sorteggi di Campionato Sammarinese e del tabellone di Coppa Titano. Il format di entrambe le competizioni rimarrà invariato: per il campionato, la squadra che terminerà al primo posto dopo le 30 giornate di stagione regolare sarà decretata campione (a seguire poi i playoff per il 2° e 3° posto) mentre per la coppa si comincerà dagli Ottavi (sfide di andata e ritorno), con la detentrice Virtus già qualificata al turno successivo. La competizione proseguirà poi nel più classico dei tabelloni, sino ad arrivare alla finale.

FSGC | Ufficio Stampa