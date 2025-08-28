San Marino, Calcio. Conference League, Virtus Acquaviva in campo contro il Breidablik: stasera l’andata dei Playoff

Oggi la Virtus Acquaviva scende in campo in Islanda per l’andata dei Playoff di Conference League contro il Breidablik. La squadra sammarinese arriva a questo appuntamento storicamente importante dopo un percorso competitivo che ha già scritto pagine significative del calcio locale.

In vista della sfida, il club ha pubblicato un messaggio motivazionale: «Ci siamo meritati sul campo di arrivare fino qua, ma ora vogliamo provare ad aggiornare ancora i libri di storia del nostro calcio. Sognare è lecito e non costa nulla, ma ci sarà da mettere in campo il solito spirito e la solita grinta per fare di tutto per portare a casa un risultato positivo», si legge nel comunicato.

Orario e diretta streaming

Il calcio d’inizio è previsto alle 18 in Islanda, corrispondenti alle 20 a San Marino. Per i tifosi italiani e sammarinesi, la gara sarà visibile gratuitamente in streaming su Titani.Tv