San Marino, calcio. Brigata “Mai 1 Gioia”: i tifosi “instancabili” dei Titani pronti a fare le valigie… anche per Malta!

Ci sono tifosi, e poi ci sono i membri della Brigata Mai 1 Gioia, ultras della Nazionale di calcio di San Marino, che portano la passione per i Titani a livelli quasi sovrumani. Dall’angolo della Curva Giampaolo Mazza allo Stadium di Serravalle, arriva l’annuncio ufficiale: “Andiamo a Malta!”.

Lo hanno saputo appena una settimana fa e già avevano previsto che sarebbe stata un’impresa ardua. Ma, come spesso accade con la Brigata, l’impossibile diventa possibile. Riorganizzando ferie, prenotando voli a caso e facendo salti mortali logistici tra il triplice fischio della partita in casa contro la Bosnia, questi tifosi saranno presenti, anche se in numero ridotto.

E non finisce qui: per la contemporanea sfida Under 21 tra San Marino e Romania (9 settembre ore 20.30) la Brigata sta cercando di “sdoppiarsi”, assicurando una piccola ma significativa presenza a entrambe le partite. Perché quando si tratta di sostenere i Titani, la distanza e i fusi orari non sono certo un problema.

Il calendario dei prossimi impegni

I membri della Brigata hanno già fissato gli appuntamenti per i tifosi più fedeli:

Sabato 6 settembre ore 20.45 – San Marino vs Bosnia

Martedì 9 settembre ore 19 – Malta vs San Marino

Martedì 9 settembre ore 20.30 – San Marino vs Romania Under 21

Ogni trasferta e ogni presenza è studiata nei minimi dettagli, ma con quella leggerezza tipica di chi sa che la vera gioia sta nel condividere l’emozione della partita, non solo nel risultato sul tabellone.

Un gruppo unico nel panorama sportivo

La Brigata Mai 1 Gioia non è solo un gruppo di tifosi: è una vera e propria comunità che dimostra come il tifo possa essere dedizione, creatività e spirito di adattamento, anche quando le probabilità sono contro di loro. Chi li osserva da fuori può sorridere, ma chi li conosce sa che la loro energia è contagiosa, e che la Nazionale di San Marino può contare su sostenitori capaci di trasformare ogni trasferta in un’avventura memorabile.

Insomma, che sia al San Marino Stadium, in una piccola curva all’estero o sotto il sole di Malta, la Brigata Mai 1 Gioia sarà lì: pronta a cantare, a incitare e a dimostrare che, nel calcio come nella vita, la passione non conosce confini.