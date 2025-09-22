San Marino, calcio. Al via la stagione del Settore Giovanile: distribuiti i diari 2025-26 e primi tornei in ottobre

La nuova annata del Settore Giovanile di Base è pronta a partire e porta con sé una tradizione ormai consolidata: la distribuzione del diario scolastico a tutti i bambini e le bambine dei poli calcistici sammarinesi. Anche quest’anno la Federcalcio ha confermato l’iniziativa, che prosegue ininterrottamente dalla stagione 2014-15.

Nel corso della scorsa settimana, i piccoli calciatori e calciatrici di Cailungo, San Marino Academy, Serenissima, Serravalle Football Academy e Titano Academy hanno ricevuto il diario ufficiale, diventato nel tempo un simbolo d’identità e appartenenza.

Intanto, il calendario della nuova stagione è già definito. La prima uscita sarà sabato 4 ottobre, con i raduni Under 8 in programma allo stadio Ezio Conti di Dogana. Lo stesso weekend segnerà l’avvio del Campionato Sammarinese Under 12, che seguirà la formula tradizionale con partite al sabato pomeriggio e alla domenica mattina.

Spazio anche agli Under 10, che scenderanno in campo ogni mercoledì pomeriggio a partire dall’8 ottobre, dando vita al campionato infrasettimanale dedicato alla loro fascia d’età.

La stagione 2025-26 del Settore Giovanile sammarinese si annuncia quindi all’insegna della continuità, con iniziative consolidate e appuntamenti sportivi che coinvolgeranno centinaia di giovani atleti, confermando il ruolo centrale del calcio nella formazione dei più piccoli.