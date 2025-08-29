San Marino, calcio. Al via il campionato 2025-26: Virtus-La Fiorita big match della prima giornata

Tutto pronto per l’avvio del Campionato Sammarinese 2025-26, che scatterà questa sera con quattro incontri in contemporanea alle 21:15. La prima giornata sarà spalmata su tre giorni, con sfide di grande interesse sin dal debutto.

A Montecchio andrà in scena Tre Penne – Fiorentino, una delle gare più attese. I Biancoazzurri, guidati da Nicola Berardi, hanno rinforzato la rosa con i ritorni di Imre Badalassi e di diversi ex Cosmos, oltre all’attaccante della Nazionale Filippo Berardi. Il Fiorentino di Fabrizio Costantini risponde con l’arrivo dell’attaccante Mohamed Ben Kacem.

Sempre questa sera, ad Acquaviva, si affronteranno San Giovanni e Juvenes-Dogana, entrambe profondamente rinnovate dal mercato e con diversi ex in campo. A Domagnano il Murata – penalizzato di 9 punti per irregolarità nei tesseramenti della scorsa stagione – affronterà il Faetano, affidato al nuovo tecnico Tiziano Spartera. A Dogana, invece, Libertas e San Marino Academy Under 22 completeranno il programma del venerdì.

Il campionato proseguirà domani, sabato 30 agosto, con tre partite in programma alle 17:30. Riflettori puntati su Cosmos – Tre Fiori, in scena ad Acquaviva, con la squadra di Andy Selva che potrà contare sul ritorno di Bojan Gjurchinoski e sull’arrivo di Luca Ceccaroli. Il Tre Fiori di Girolomoni risponde con la conferma del gruppo storico e con l’innesto in difesa di Alex Sirri. Sempre domani si giocheranno anche Folgore – Cailungo a Montecchio e Pennarossa – Domagnano a Domagnano, con entrambe le squadre affidate a nuovi allenatori: Adrian Ricchiuti per i biancorossi e Manuel Amati per i giallorossi. Quest’ultima partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su FIFA+, grazie al rinnovo dell’accordo tra la Federazione sammarinese e la FIFA.

Il posticipo di giornata è fissato per domenica 31 agosto alle 17:30 a Dogana, dove i campioni in carica della Virtus esordiranno contro La Fiorita. I Neroverdi di Luigi Bizzotto si presentano da favoriti, forti di un mercato che li ha ulteriormente rinforzati. Per La Fiorita, allenata da Stefano Ceci, l’inizio sarà in salita a causa della penalizzazione di cinque punti inflitta per irregolarità nei tesseramenti della scorsa stagione.

Tutte le partite della stagione saranno trasmesse in diretta streaming su Titani.tv, con telecronaca integrale e visione gratuita.

Il programma completo della 1ª giornata: