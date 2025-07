San Marino Calcio. Acquisto Top del Presidente Montanari: arriva Elia Visconti

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma e? lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 2000 Elia Visconti. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo leghera? alla societa? per le prossime due stagioni.

Elia, centrocampista eclettico, ha iniziato con le giovanili di Inter e Bologna collezionando ben 5 titoli. Vanta circa 160 presenze in lega Pro con le maglie di Lucchese e Piacenza. Da segnalare le 2 presenze con 1 rete in Youth League con la maglia dell’Inter e le 27 in maglia azzurra tra Under 16/17/18. 18 di queste con la Under 17 con la quale ha partecipato anche alle fasi finali dell’Europeo di categoria.

“Visconti e? un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Un centrocampista con la “C” maiuscola moderno e con il vizio del gol – ha commentato il DS Deoma – Un acquisto di grande qualita? ed esperienza anche internazionale. Sono veramente euforico di aver ottenuto il suo si e di poter mettere a disposizione di mister Malgrati un talento del genere”.

Nella sua personale bacheca figurano: 1 scudetto Under 17 con l’Inter. 1 Supercoppa Primavera con il Bologna, 2 Viareggio Cup con Inter e Bologna ed 1 Supercoppa Under 17 con l’Inter.