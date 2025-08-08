San Marino, bufera social sull’evento “Appetuto Social Dinner”: volantini senza orari né indirizzi e accuse di “evento per pochi amici”

E’ un bell’evento, ottima -almeno sulla carta (non quella del volantino, evidentemente)- un’occasione di incontro e convivialità, ma per molti si è trasformata in un caso di comunicazione fallita. L’evento Appetuto Social Dinner, organizzato dal gruppo “San Marino Risponde” e in programma nei prossimi giorni nella Repubblica, è finito al centro di una vivace polemica sui social.

A scatenare la discussione è stato il post di Massimiliano La Monaca, che ha condiviso su Facebook, nel gruppo “San Marino Risponde”, la foto di un volantino arrivato nella sua cassetta della posta. “Solo una grafica accattivante ma priva di informazioni essenziali: niente orario, nessun indirizzo preciso, neanche i nomi dei partecipanti. Chi ha approvato questo volantino?”, ha scritto, sottolineando di non aver trovato ulteriori dettagli neppure cercando online. “…Mi arriva a casa questa pubblicità, ammetto, non mi interessa, ma provo a dargli una possibilità. Niente, nessuna informazione su questo evento, neanche cercando i nomi dei partecipanti. Poi penso, ma qualcuno sarà stato pagato per fare la grafica (accattivante ok) però 2 info in più ci stavano dai…”, è il post completo.

La polemica è rimbalzata tra decine di commenti, molti dei quali critici. “Volantino fatto male, sembra una presa in giro”, ha scritto l’utente ResilientDeer887. “Se i posti sono già esauriti, perché buttare soldi per volantini inutili?”, ha rincarato Roberta Guidi. Per Roberto Pazzaglia, il messaggio è fin troppo chiaro: “Volantini senza orari né indirizzi: significa che l’evento è solo per gli amici”.

Qualcuno ha sollevato anche la questione dei fondi pubblici: “C’è il patrocinio di due segreterie, quindi soldi pubblici spesi”, ha osservato Francesco Bartolini. Più tranchant Ivan Mularoni: “Meglio andare a mangiare un hamburger e bere una birra altrove”.

Non sono mancati sospetti su una possibile “strategia” comunicativa: informazioni centellinate per convogliare il pubblico verso i canali social e TikTok dell’influencer coinvolto, mentre altri hanno parlato apertamente di un evento “riservato a pochi eletti”, come ha commentato un utente anonimo: “È come guardare da fuori chi cena al ristorante”.

A difendere l’iniziativa è intervenuto solo un partecipante anonimo, che ha parlato di “buone intenzioni per unire la comunità” e di un volantino pensato come “omaggio al paese ospitante”. Una difesa che non ha convinto gli scettici: “Se fossi davvero coinvolto ti saresti firmato”, è stata la replica di un altro utente.

In chiusura, un’osservazione curiosa: secondo Lorenzo Bollini, il retro del volantino conterrebbe in realtà molte informazioni utili. Resta da capire se, e come, queste siano state distribuite. Nel frattempo, la “Social Dinner” ha già conquistato un posto d’onore… almeno nella cronaca delle polemiche online.