San Marino. Borgo Maggiore, il 21 settembre torna il Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo sotto i portici di Piazza Mercatale

Domenica 21 settembre il cuore del Castello si riempirà di storia, curiosità e pezzi unici: dalle ore 8 alle 19, sotto i caratteristici portici di Piazza Mercatale, torna il Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo, appuntamento diventato ormai un vero classico per appassionati e visitatori.

La Giunta di Castello di Borgo Maggiore annuncia il ritorno dell’evento più atteso dagli amanti di oggetti d’altri tempi: “Tra ricordi, oggetti d’altri tempi e pezzi unici da collezione, torna il mercatino più amato del centro storico – un’occasione per curiosare, scoprire e magari portarsi a casa un piccolo tesoro”.

Come da tradizione, le bancarelle animeranno i portici offrendo un viaggio tra memorabilia, antiquariato, artigianato e rarità da scovare tra i banchi.

Un’occasione per cittadini e turisti di vivere il centro storico in un’atmosfera suggestiva, dove la storia incontra lo shopping e ogni acquisto diventa un frammento di memoria da riportare a casa.