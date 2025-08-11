San Marino Baseball sfida Grosseto nei quarti: Bindi carica la squadra, “Vinciamo Gara1 e cambiamo la cabala”

Tornano i playoff e per il San Marino Baseball l’ostacolo si chiama Bbc Grosseto.

Da testa di serie numero 2 contro la 7, Celli e compagni hanno il vantaggio dell’eventuale Gara5 in casa, ma la serie parte in trasferta.

Le date:

Gara1: Martedì 12 agosto, ore 20.30, stadio Jannella di Grosseto

Gara2: Mercoledì 13 agosto, ore 20.30, sempre allo Jannella

Gara3: Domenica 17 agosto, ore 20.00, stadio di Serravalle

Eventuale Gara4: Lunedì 18 agosto

Eventuale Gara5: Martedì 19 agosto, sempre a Serravalle

Bindi ottimista: “Helder c’è, Paricaguan da testare”

Il manager Doriano Bindi non nasconde fiducia:

“Bene, ci siamo allenati e abbiamo giocato l’amichevole coi Falcons. Helder ha recuperato e può giocare. Paricaguan? Buon lanciatore, molto controllato. Ora lo vedremo all’opera contro il Bbc”.

Il San Marino ritrova anche Marlin, reduce da un Europeo Under 23 stellare con l’Olanda: media battuta 619 (13 valide su 21 turni) e 10 punti battuti a casa.

Occhio a Martini, la bestia nera

Il bilancio stagionale contro Grosseto è di due vinte e due perse, ma i maremmani hanno sempre vinto la prima gara.

“Il battitore più pericoloso? Ce ne sono tanti, ma dico Martini: 324 di media in regular season, 5/10 negli ottavi, e contro di noi 8/15 in quattro partite. La soluzione? Ogni battitore ha un punto debole, bisogna trovarlo ed eseguire bene. Non è facile. In generale bisogna stare attenti a tutto il Grosseto, ma vogliamo girare la cabala”.

La chiave della serie secondo Bindi

“Gara1 è importante, anche se non decisiva. Portarla a casa ci darebbe una grossa mano. Dobbiamo fare una buona difesa e sfruttare le occasioni in attacco, senza lasciare corridori in base. Bisogna battere nel momento giusto”.

Le rotazioni saranno decise solo dopo l’ultima seduta di allenamento.