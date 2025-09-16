    • San Marino. Avviso di chiusura temporanea parcheggio P2 Ospedale di Stato per la giornata di venerdì 19 settembre

    Si rende noto alla cittadinanza che resterà chiuso per l’intera giornata di venerdì 19 settembre il piano -2 del parcheggio P2 dell’Ospedale di Stato di via La Toscana (zona ex casa di riposo).
    La chiusura è dovuta alla necessità di proseguire con i lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, come già avvenuto per l’altro parcheggio.
    ?? Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’area sarà transennata già dalle 22:00 di giovedì 18 settembre
    ? Si ricorda che in tale giornata sarà possibile usufruire degli altri parcheggi disponibili attorno all’area dell’Ospedale di Stato
    •