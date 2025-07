San Marino. Avvio della procedura online per le richieste di incentivo per mezzo di detrazione d’imposta per  gli interventi di efficientamento energetico degli edifici

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica che è attiva la procedura online per la presentazione delle richieste di incentivo per mezzo di detrazione d’imposta, previste dall’articolo 18 del Decreto Delegato n. 51/2017 e successive modifiche e integrazioni, riguardo gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Con il Regolamento n. 4 del 31 marzo 2025, l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ha disposto che la trasmissione delle richieste di cui sopra avvenga esclusivamente per via telematica, mediante l’utilizzo del portale dei servizi online dell’Amministrazione, sostituendo le precedenti modalità di presentazione dell’istanza (tNotice e moduli cartacei).

La digitalizzazione della procedura permette la compilazione online della domanda attraverso un sistema intuitivo e guidato, rappresentando un significativo intervento di semplificazione amministrativa volto a migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’accessibilità del servizio. Tale innovazione garantisce benefici sia ai professionisti tecnici, per i quali si semplificano e velocizzano le operazioni di trasmissione e pagamento del diritto di pratica, sia ai cittadini, che possono ora presentare autonomamente le proprie istanze, pur mantenendo in capo ai tecnici la responsabilità di accertare la conformità degli interventi ai requisiti normativi.

Per presentare la richiesta, è necessario accedere sul portale IOL (Istanze On Line), dal Portale dei Servizi Online all’indirizzo www.gov.sm, selezionare la voce “Nuova” per creare una nuova istanza; successivamente, nella sezione Territorio e Ambiente, scegliere la voce “Incentivo per efficientamento energetico”.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere l’incentivo tramite detrazione d’imposta sono quelli dettagliati nell’articolo 18 del Decreto Delegato n. 51/2017, così come modificato dall’articolo 6 del Decreto Delegato n. 27/2024, e riguardano le azioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto e assistenza, è possibile contattare l’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio (UPAV), telefonando al numero 0549 887073, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì e giovedì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00; martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:30 alle 13:00.

San Marino, 22 luglio 2025/1724 d.f.R.