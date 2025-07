San Marino. ASCO35 festeggia i 25 anni di attività

Lo scorso sabato 5 luglio ASCO35 ha compiuto i primi suoi 25 anni di attività. L’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 è stata infatti fondata nel 2000 e anno dopo anno ha partecipato a tornei e partite sempre con lo stesso spirito di solidarietà, inclusione ed aggregazione.

Presente alla cena di festeggiamento – con oltre 40 persone tra tesserati e amici – anche la FSGC con il Presidente Marco Tura ed il Segretario Generale Luigi Zafferani, oltre che al Presidente della San Marino For The Children Marco Mazza.

A tal proposito, l’ASCO35 collabora da anni con l’ente benefico sammarinese per raccogliere fondi proprio da destinare ai tanti progetti umanitari in Africa curati dall’associazione. Questo porta l’ASCO35 ad essere un grande esempio di come il calcio possa essere uno strumento ideale per trasmettere valori dal puro fine benefico e solidale.

FSGC | Ufficio Stampa